Al Barcelona le caen cinco millones por la venta de Virgili del Mallorca al Brujas

El Barcelona tiene buenas noticias desde Mallorca. La operación entre Jan Virgili y y el Brujas se ha cerrado por cerca de 12 millones de euros. Los blaugranas le sacarán partido a este traspaso, ya que cuentan con el 40% de los beneficios por una futura venta. Por lo tanto, recibirán unos 4’8 millones de euros por el movimiento.

La afición le pidió al extremo que se quedase después de que anotara en la victoria 3-0 ante el PSG. Sin embargo, el futbolista tenía claro que no quería jugar en segunda división, por lo que ha buscado una oportunidad que le permitiera jugar en la máxima competición. Tras firmar con los belgas, podrá disputar la UEFA Champions League.

El mercado de fichajes no frena para nadie. El Barcelona se encuentra en un momento crucial, ya que tiene la oportunidad de hacerse con los servicios de Rodri. Estos ingresos extra le vendrán bien para afrontar sus futuras operaciones.

Jan Virgili se marcha del Mallorca después de dejar muy buenas sensaciones durante la temporada pasada. Los culés han exprimido al máximo a su canterano. Teniendo en cuenta los 3’5 millones de euros que recibieron por su venta inicial, se han embolsado un total de 8’3 millones de euros por el extremo.

El Barcelona hace caja con La Masía

El club siempre ha presumido de su capacidad para ganar títulos sin la necesidad de fichar estrellas, ya que ellos mismos son los que las fabrican. Sin embargo, este año han recibido varios ingresos por jugadores formados en categorías inferiores. Además del extremo, los blaugranas han vendido a Ansu Fati al Mónaco y a Iñaki peña al Panathinaikos.