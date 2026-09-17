El regalo del Barcelona a sus jugadoras por ganar la Champions y otros tres títulos: un Iphone 17 de 1.100 euros

El Barcelona femenino ha querido tener un detalle con sus jugadoras después de conseguir un póker histórico durante la temporada pasada. El club entregará un iPhone 17 a toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico. El valor del teléfono es considerablemente alto, ya que su valor, precio de salida en la web de Apple, parte desde 1.109 euros.

Los méritos tienen que reconocerse en el deporte y un regalo siempre es bien recibido. El club sigue haciendo historia en su categoría, imponiéndose a nivel nacional e internacional, aunque el Real Madrid sigue creciendo de forma exponencial. Las blaugranas consiguieron firmar un año casi perfecto, con 29 victorias y una sola derrota en liga.

El equipo también consiguió imponerse de forma notoria en Europa, después de ganar la final de la Women’s Champions League 4-0 ante el Olympique de Lyon. Además, la delantera Ewa Pajor fue la máxima anotadora de la competición con 11 dianas. Sin embargo, el equipo que más veces ha ganado el torneo europeo es el Olympique de Lyon (8), que aún supera al Barça a nivel histórico (4).

Los resultados siguen llegando y el futuro es muy esperanzador. Según apunta Mundo Deportivo, el club hará la entrega de los regalos este mismo jueves. El mismo medio también publicó el regalo de la directiva al equipo masculino después de ganar la Liga 2025/2026, aunque en esa ocasión el detalle fue un reloj de lujo (un Rolex).

Diferencia notable en el precio de los regalos

A caballo regalado no se le mira el diente. Sin embargo, resulta llamativo que un equipo tenga una diferencia llamativa a la hora de reconocer los méritos deportivos. El iPhone 17 parte desde 1.109€, pero el Rolex más barato en la web oficial de la marca de relojes parte desde los 6.000€, aunque los modelos más lujosos superan los 150.000 euros. La comparación destaca aún más teniendo en cuenta que se trata de un póker frente a una liga.