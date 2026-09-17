Llega la primera expulsión definitiva de Supervivientes All Stars 3. Después de que la Liga de los Nominados salvara a Yulen Pereira y de que la audiencia decidiera hacer lo mismo con Víctor Janeiro. Esta noche, jueves 17 de septiembre, a las 21:45 horas, Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán una nueva gala en la que Arkano y Lola Ortiz se juegan su continuidad en Honduras. Quien menos apoyo reciba en la votación abierta en Mediaset Infinity abandonará el concurso. Para intentar adelantarnos a la decisión del jurado, en Happy FM hemos abierto una encuesta en la que saber quién es el favorito para ser el expulsado.

Una noche cargada de juegos antes de la expulsión

Antes de conocerse el resultado, los equipos Luna y Sol disputarán un nuevo juego de localización, cuyo ganador podrá elegir el mejor escenario para sobrevivir los próximos días, además de un juego de líder que otorgará inmunidad y el privilegio de nominación directa a un compañero de equipo. Marta Peñate y Rubén Torres protagonizarán además un nuevo duelo de capitanes, en el que el ganador podrá asignar la inmunidad a uno de los suyos, mientras que el perdedor estará obligado a nominar a un miembro de su equipo.

La palapa se volverá a encender para ver cómo continúan los roces de la convivencia, marcada por la reciente incorporación de Laura Cuevas y su reencuentro con Asraf Beno, Rosa Benito y Damián Quintero, antes de que los concursantes afronten ya la segunda ronda de nominaciones. Además, queda por saber cómo terminó la discusión entre María Jesús Ruiz, Chiqui y Marta Peñate, que llevó a que la miss se marchase dejando a todos con la palabra en la boca.

¿Quién crees que será el expulsado de esta noche?

Con Arkano y Lola Ortiz como nominados, la decisión está en manos del público. ¿Quién crees tú que abandonará esta noche Supervivientes All Stars 3? Vota en nuestra encuesta y compara tu predicción con la del resto de lectores de Happy FM antes de que Jorge Javier Vázquez desvele el resultado definitivo en directo.