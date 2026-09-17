No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que no deja absolutamente indiferente a nadie. El pasado miércoles 16 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 907 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Jacobo no duda un solo segundo en pedir perdón tanto a Martina como a Adriano, aunque no consigue hacerles partícipes de su propuesta, puesto que Curro los interrumpe. Carlo aparece y confiesa que llevó a Janita a ver a su madre. María explota, haciéndole saber que no puede llevarse a la pequeña así como así. Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras que les sorprendan con algo más rompedor.

La señora de Figueroa, por su parte, insiste en que Máximo sea padrino, puesto que cree firmemente que está tratando de hacer las cosas bien. Ángela empieza a tener serias dudas, por lo que recurre a Alonso para que le hable de su padre. Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú, pero ella se muestra partidaria de la modificación. Manuel convence a los alumnos para que acudan a clase. En la primera, se relatan una serie de estafas que los arruinaron, mencionando al barón de Valladares. Pía confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina, por lo que solamente queda una opción. En cuanto a Julieta, se queda descolocada al descubrir un reloj carísimo que Ciro no es capaz de justificar. ¿De dónde ha sacado esa cantidad de dinero?

¿Qué sucede en el capítulo 908 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Ciro no duda en mentir a Julieta, diciéndole que el reloj lo compró a plazos. Lorenzo trata de convencer a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio, y todo para distraer la atención de sus negocios ilegales.

Es más, le ordena cambiar el escondite del dinero. Ciro, siguiendo el plan de Lorenzo, propicia una discusión en el hangar. Todo ello mientras Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad, por lo que hay un pequeño acercamiento. Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero se ve incapaz de pedirle ser su madrina.

Petra pide a Tomasa hablar, pero esta se niega en rotundo y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para poner en jaque su reputación. Martina está cansada de que Jacobo ordene cómo tienen que comportarse, por lo que decide plantarle cara. Carlo, dolido con la situación que está viviendo, no tiene reparos a la hora de agarrar a Samuel de la sotana, mostrándose dispuesto a pegarle. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.