Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso el cariño de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado miércoles 16 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 487 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo el capitán no tiene reparos a la hora de señalar a Mercedes y a Victoria como principales sospechosas de la desaparición de Dámaso.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, dadas las circunstancias, don Hernando se ofrece a acelerar la acusación en la medida de lo posible. Con este escenario, Victoria empieza a darse cuenta de que no existe ningún tipo de escapatoria. Es por eso que propone a Mercedes un plan de lo más arriesgado. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al de escapar del Valle a la mayor brevedad posible. ¿Logrará hacerlo a tiempo y antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 488 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Bárbara no ha dudado un solo segundo en sorprender a Luisa con una espectacular e inesperada propuesta. Ella, por su parte, opta por hacer todo lo que está en su mano para ayudar a Bárbara a prepararse para el baile.

Eso sí, no puede evitar sufrir en silencio por el beso entre Alejo y Manuela. Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la ocasión de ver cómo el capitán Escobedo reúne a todos para dar la noticia. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que, en el momento más inesperado, han logrado encontrar a Dámaso… ¿Vivo o muerto?

Lo que es evidente es que estamos ante un nuevo y sorprendente punto de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando que hablar. ¿Cómo reaccionarán Victoria y Mercedes cuando se enteren de la noticia? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.