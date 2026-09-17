Confirmada la fecha del estreno de ‘La bola negra’ de Los Javis en cines y en streaming

La Academia de Cine española ha elegido este miércoles La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, como la película que representará a España en la carrera por la nominación al Óscar a mejor película internacional en la 99.ª edición de los premios de Hollywood. El anuncio lo hizo el cineasta Alejandro Amenábar, ganador en 2005 de ese mismo galardón por Mar adentro, en lo que fue un guiño cargado de simbolismo.

La elección no ha sorprendido demasiado. La bola negra era la gran favorita en una terna que también incluía El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Su premio a mejor dirección en Cannes, la recepción entusiasta en el Festival de Toronto y su posicionamiento en las quinielas internacionales la convertían en la candidata más lógica y, a la vez, en una de las apuestas españolas con más recorrido real en décadas.

El largometraje es un drama de época que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca para construir una historia que entrelaza la vida de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos distintos. Una propuesta ambiciosa tanto en forma como en fondo, que ha sabido conectar con el público y la crítica internacional desde su presentación en Cannes.

La revista especializada The Hollywood Reporter sitúa actualmente la película entre las cinco favoritas para lograr nominación en algunas de las categorías más importantes de los Óscar: cuarto puesto en mejor película, cuarto en mejor director y primera posición en mejor película internacional. Unas cifras que, tratándose de una producción española, tienen un peso considerable.

La campaña de Netflix y los meses que vienen

Desde Toronto, donde la película fue recibida con una gran ovación, Los Javis comparecieron ante los medios junto a dos de sus protagonistas, Carlos González y Milo Quifes. El tono fue de emoción contenida y conciencia plena de lo que viene por delante. Netflix, responsable de la campaña para los premios de Hollywood, ya les ha advertido de que la carrera hacia los Óscar «va a ser dura».

«Vamos a vivir meses pegados a una maleta», reconoció Javier Calvo. Ambrossi fue en la misma dirección, dejando claro que el objetivo no es únicamente acumular nominaciones: «Lo vamos a hacer felices, ya no por tener las mayores nominaciones posibles, sino porque la película y su mensaje lleguen lo más lejos posible».

Estreno de La bola negra en España

La bola negra llegará a las salas de cine españolas el próximo 25 de septiembre. Después de su estreno en pantalla grande, podrá verse en Movistar+, aunque la plataforma no ha confirmado todavía la fecha de disponibilidad. En Estados Unidos llegará a los cines el 16 de octubre.

El año pasado, Sirat, de Oliver Laxe, la anterior candidata española, logró ser nominada tanto a mejor película internacional como a mejor sonido, aunque finalmente no obtuvo ninguna estatuilla. En esta edición, el proceso seguirá los plazos habituales: la Academia de Hollywood publicará su preselección en diciembre y las nominaciones definitivas se anunciarán en enero.