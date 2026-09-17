Miguel Bosé explica cuál es su rutina a sus 70 años: «Lo tengo muy bien agendado»

Miguel Bosé, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas más consagrados de la industria musical a nivel mundial. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un estilo verdaderamente único, así como una gran capacidad para superarse en todos los sentidos. Recientemente, el cantante ha concedido una entrevista en la que ha tenido la oportunidad de hablar de muchas cuestiones que van mucho más allá de su profesión. Entre otras tantas cuestiones, ha querido confesar la rutina que sigue a sus 70 años. Entre otras cuestiones, se levanta a las 5:30 de la mañana sin despertador. Un hábito que no solamente mantiene desde hace años, sino que se acentuó cuando fue padre.

«Lo tengo muy bien agendado. Me levanto a las 5:30 horas sin necesidad de despertador, y a partir de ahí empiezo las labores cotidianas: niños, familia, oficina, compra… Y hasta las 22:00 horas no paro», reconoció en la entrevista concedida a El País. Hay que tener en cuenta que este madrugón que lleva a cabo Miguel Bosé no es producto de la casualidad ni de un capricho, sino que forma parte de una filosofía de vida en la que la disciplina, el autocuidado y la salud se han convertido en grandes pilares. «La semana tiene siete días, entreno cinco o seis a Bosé. Pero hay un día que lo reservo solo para mí. Para Miguel. Ha sido una regla sagrada que he seguido siempre y, gracias a ella, me he salvado», confesó el artista.

Entre otras cuestiones, él mismo ha llegado a reconocer que, en un momento dado, llegó a un punto límite con sus adicciones. Hasta tal punto que se vio en la obligación de dar un giro completamente radical a su vida. De hecho, en el prólogo de su libro, explica por qué decidió ponerse en manos de la medicina ayurvédica para adelgazar, un sistema de origen indio que busca el equilibrio entre cuerpo y mente, ajustando los alimentos a cada tipo de persona.

En su caso, fue absolutamente radical, puesto que eliminó carnes, pescados, huevos y alcohol, centrándose en frutas, verduras y legumbres muy concretas, con especias como jengibre o cúrcuma. Hay que tener en cuenta que, con esa dieta, llegó a perder hasta 22 kilos en unos 7 meses. Es importante saber que el artista, además, es celíaco, intolerante a la lactosa y, además, tiene problemas con diversos alimentos, como es el caso del huevo.

De hecho, en una entrevista en El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, reconoció lo siguiente respecto a su hábito de alimentación: «Desayuno un café y dos galletas. No como hasta las tres. Como de todo, pero reducido. Y hasta las seis y media no como fruta. Después no como nada hasta el día siguiente». Lo que es un hecho es que, gracias a la combinación de esos madrugones y una alimentación profundamente cuidada, Miguel Bosé está viviendo uno de los mejores momentos de su vida en muchos aspectos.