‘La isla de las tentaciones’ vive su primera sanción de la temporada: «Sabías que no se puede tocar»

Hace unos cuantos días, Telecinco estrenó La isla de las tentaciones 11. De nuevo, varias parejas pusieron rumbo a República Dominicana para ponerse a prueba y ver si realmente están tan enamorados como pensaban. El pasado miércoles 16 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de este reality. Entre otras tantas cuestiones, pudieron ser testigos de cómo Rubén fue protagonista de la primera sanción de esta edición. ¿El motivo? No tuvo reparos a la hora de romper la conocida «luz de la tentación» de su villa. Recordemos que, desde hace varias temporadas, este dispositivo se enciende en rojo y suena cada vez que las parejas en la otra villa superan ciertos límites. Después de la reacción del participante de La isla de las tentaciones, esta luz dejó de funcionar por completo.

Como no podía ser de otra manera, Sandra Barneda se encargó de comunicar lo que la organización del reality había determinado después del gesto que había tenido Rubén con la «luz de la tentación». De esta forma, la presentadora de La isla de las tentaciones no tuvo reparos a la hora de anunciar la decisión del programa: «Ha ocurrido algo importante y que no vamos a tolerar», comenzó diciendo. Y añadió: «Uno de vosotros ha decidido romper la luz y tendrá consecuencias», advirtió en Villa Playa. Unas palabras que llegaron antes de escuchar las explicaciones de Rubén.

Fue entonces cuando Sandra Barneda se mostró verdaderamente tajante a la hora de recordar al concursante la importancia de esa alarma dentro del funcionamiento del reality que se desarrolla en República Dominicana. «Hay unas normas y no sabes por quién está sonando la luz de la tentación. Sabías que no se podía tocar y es sagrado», incidió.

Rubén no tuvo reparos a la hora de reconocer el error, aunque achacó su gesto a la intensidad de sus emociones debido a esta experiencia. «Si tengo algo que ver, prefiero al momento», comenzó explicando. Y añadió, respecto a su reacción tras escuchar la «luz de la tentación»: «No puedo pasar por 20 emociones al día».

Lejos de que todo quede ahí, el participante de La isla de las tentaciones 11 no tardó en anticiparse a una de las sanciones más habituales en las últimas ediciones. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de quedarse sin ver imágenes de su pareja durante la siguiente hoguera. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes.

«Aplica cualquier tipo de castigo, pero necesito ver qué pasa, no me dejéis sin imágenes esta noche», pidió a la organización del reality. Pero le hicieron caso omiso, puesto que, en efecto, no le dejaron ver imágenes en la hoguera. Es más, fueron sus compañeros los que pudieron verlas por él.

Ante lo que iban describiendo, Rubén no pudo evitar mostrarse profundamente nervioso. Sobre todo después de que le explicaran que su pareja no tuvo reparos a la hora de confesar a su tentador que le estaba empezando a gustar. «Nunca la entiendo», reconoció a la presentadora, visiblemente nervioso. Sin duda, un castigo que no olvidará jamás.