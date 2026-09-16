¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 16 al 18 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe en los próximos tres días en el plató a una actriz de cine tragicómico, un diseñador de alta costura, un director revelación y una excampeona mundial de modelos convertida en profesora de yoga, para acompañar a David y a Moisés en su duelo diario por el bote de AlaZ. Todos ellos tendrán la importante misión de ayudar a sus capitanes de equipo a sumar segundos y que puedan lanzarse a por el bote, que no deja de crecer. Estos son los invitados de Roberto Leal para los próximos tres días.

Mariola Fuentes

La malagueña Mariola Fuentes, nacida en Marbella en 1970, es una de las actrices más versátiles del cine español, especializada en papeles tragicómicos desde que se diera a conocer en 1997 con Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar en Hable con ella y ha protagonizado series como Vive cantando o, más recientemente, la miniserie Silencio, de Eduardo Casanova.

Juan Duyos

El diseñador Juan Duyos es uno de los grandes nombres de la alta costura española, con presencia habitual en la pasarela Madrid es Moda y una firma reconocida tanto por sus diseños de fiesta como por sus vestidos de novia, que han vestido a numerosas celebridades e invitadas de la crónica social española.

Eduardo Casanova

Eduardo Casanova, madrileño nacido en 1991, saltó a la fama de adolescente interpretando a Fidel en Aída, papel que mantuvo hasta 2014. Desde entonces se ha consolidado como director de cine con películas como Pieles (2017), nominada a tres premios Goya, y La piedad (2022), además de dirigir la miniserie Silencio para Movistar Plus+, protagonizada por María León y Mariola Fuentes, entre otros.

Verónica Blume

Verónica Blume, nacida en Alemania en 1977 de madre uruguaya y criada en España, fue una de las grandes top models de los años 90 tras ganar el concurso Supermodel of the World en 1993, desfilando para firmas como Chanel o Calvin Klein. Con el tiempo se alejó de las pasarelas para formarse en yoga, faceta con la que ha regresado a la televisión como profesora de la Academia de Operación Triunfo.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Moisés Laguardia y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Laguardia, todo un mítico del concurso en etapas pasadas, ha regresado por sorpresa tras la marcha de Javier Alonso, y ahora, junto a la ayuda de Mariola Fuentes, Juan Duyos, Eduardo Casanova y Verónica Blume, buscará esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.