Luis de la Fuente renueva hasta 2030 y estará en el Mundial de España

Rafael Louzán ha anunciado este martes en el World Football Summit, evento que se celebra esta semana en Madrid, la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador de España hasta 2030. De esta forma, el riojano continuará al frente de la selección española cuatro años más y estará en el Mundial que se celebra en nuestro país, Portugal y Marruecos.

«Estamos rematando el acuerdo para que esté con nosotros unos cuantos años más. Tenemos al mejor seleccionador de la historia, le avalan los resultados», afirmó Louzán. La Federación ha reconocido la increíble gesta de De la Fuente, quien ha llevado a España a la conquista de la Eurocopa y el Mundial de manera consecutiva, dándole su confianza con un mejor contrato hasta 2030.

De la Fuente, en su reciente entrevista con OKDIARIO, reconoció que le encantaba la idea de continuar siendo seleccionador en el Mundial de España: «Sabe que soy muy cortoplacista y la inmediatez es Inglaterra (primer rival de la selección en la Liga de Naciones). Pero, obviamente, si me pregunta, ¿cómo no me va a gustar?»

«Después de la experiencia que hemos vivido este año en el Mundial, vivir otra experiencia similar… Aunque antes hay muchas cosas: tenemos dos Ligas de Naciones, una Eurocopa (en 2028 en Reino Unido) y siempre pensamos en competir para ganar todo. Dicho eso, por supuesto que como seleccionador y como español me gustaría estar en el Mundial de mi país dirigiendo a la selección de mi país. No hay mayor orgullo», añadió.

La noticia de su renovación llega a menos de 48 horas de que De la Fuente ofrezca su primera lista desde que España volvió a ser campeona del mundo. Los españoles se enfrentarán a Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre, a Croacia el 29 en Sevilla, a República Checa el 3 de octubre en Oviedo y a Croacia de nuevo el 6 en Split.

Elogios de Louzán

«El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top 10 de los que mejores condiciones económicas. Y lo va a estar. Estamos rematando el acuerdo para que esté unos cuantos años más lleva», señaló Louzán.

El presidente de la Federación mostró su confianza en que De la Fuente, de 65 años y al frente de la selección desde diciembre de 2022, «pueda rematar su carrera profesional donde ha cosechado los mejores momentos y los éxitos más importantes de su vida deportiva».