Un abogado experto avisa: «Cuando hagas testamento incluye una cláusula de libre disposición si no quieres que tus hijos hereden un problema económico»

Recibir una herencia no significa únicamente quedarse con los bienes que una persona deja después de morir. De hecho junto a esa herencia suelen llegar trámites, documentación y, dependiendo de cada caso y de la comunidad autónoma, el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El problema aparece cuando entre los bienes hay dinero suficiente, pero los herederos no disponen de liquidez propia para afrontar inicialmente los gastos.

El abogado Xavier Abat ha hablado de esta situación en uno de sus vídeos de TikTok con una recomendación «directa: «Haz un testamento y pon una cláusula de libre disposición». Según explica, serviría para que los herederos pudieran recurrir al dinero dejado por el fallecido para hacer frente a los impuestos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la normativa ya contempla mecanismos para pagar el Impuesto de Sucesiones utilizando fondos del causante, sin que sea imprescindible incorporar al testamento una cláusula con ese nombre.

Un abogado experto avisa: «Cuando hagas testamento incluye una cláusula de libre disposición»

Abat parte de una situación que preocupa a muchas familias: recibir bienes de cierto valor y no contar en ese momento con suficiente dinero disponible para hacer frente a los impuestos. «¿Tú no has visto que muchas veces la gente se queja?» La herencia de mi padre era la hostia, pero como no podía pagar los impuestos he preferido no aceptar la herencia», comenta en el vídeo. Es entonces cuando recomienda incluir la denominada cláusula de libre disposición. «Para evitarte esto, lo que tienes que hacer es tu testamento, poner una cláusula de libre disposición», afirma.

Según su explicación, de esta forma «los herederos podrán disponer del dinero para liquidar y pagar impuestos». El objetivo sería evitar una situación aparentemente contradictoria: que exista dinero dentro de la propia herencia, pero que los beneficiarios tengan dificultades para utilizarlo antes de haber cumplido con las obligaciones fiscales.

¿Hace falta realmente una cláusula de libre disposición?

La cláusula de libre disposición puede ser el mecanismo que nos asegure poder tener acceso a los fondos del fallecido para pagar el Impuesto de Sucesiones, pero lo cierto es que el artículo 80.3 del Reglamento del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya permite, en determinadas circunstancias y siguiendo el procedimiento establecido, utilizar el saldo existente en las cuentas del causante para pagar la liquidación correspondiente. Y no sólo eso, la propia Ley del Impuesto también contempla el libramiento de cheques bancarios con cargo a depósitos del fallecido cuando tengan como finalidad exclusiva pagar el Impuesto sobre Sucesiones que grava esa transmisión.

Qué ocurre si el heredero no tiene dinero para pagar Sucesiones

La preocupación que está detrás del vídeo sin embargo sí puede darse. Una herencia puede estar formada principalmente por bienes que no proporcionan liquidez inmediata, como una vivienda. El heredero puede recibir un patrimonio considerable sobre el papel y encontrarse, al mismo tiempo, con dificultades para conseguir el dinero necesario para hacer frente a las obligaciones derivadas de la sucesión. También puede suceder que exista dinero en las cuentas del fallecido. En este supuesto, la legislación contempla vías para destinar fondos al pago del impuesto sin necesidad de esperar a disponer libremente de toda la herencia.

El Reglamento recoge además las llamadas liquidaciones parciales. Los interesados pueden solicitarlas, entre otros supuestos, para retirar dinero o determinados bienes que se encuentren depositados. Lo abonado mediante esta fórmula tiene posteriormente la consideración de ingreso a cuenta de la liquidación definitiva. Eso no significa que los herederos puedan acudir al banco y retirar libremente el dinero nada más producirse el fallecimiento. Tendrán que acreditar su condición y cumplir los trámites exigidos en cada caso.

Planificar el testamento sigue siendo importante

Que esta cláusula concreta sea necesaria, aunque ya la contempla la normativa, para pagar el impuesto con dinero del fallecido no resta importancia a preparar correctamente un testamento. Dejar organizada una sucesión puede facilitar considerablemente las cosas a los familiares y reducir conflictos cuando llegue el momento de repartir los bienes. También conviene recordar que el Impuesto sobre Sucesiones no funciona exactamente igual en toda España. Se trata de un tributo estatal cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, que pueden establecer reducciones, bonificaciones y otras particularidades. La cantidad que finalmente tenga que pagar un heredero puede variar considerablemente dependiendo de factores como el parentesco, el patrimonio recibido y la comunidad autónoma correspondiente.