Los expertos en limpieza coinciden: para limpiar el cristal del horno y que se quiten las manchas oscuras, sólo necesitas bicarbonato y agua

Limpiar el horno es una de esas tareas domésticas que muchas veces retrasamos porque requiere tiempo, esfuerzo y, especialmente, bastante paciencia. La grasa acumulada, los restos de alimentos y las manchas que aparecen después de varios usos terminan formando una capa oscura sobre el cristal de la puerta que no siempre resulta sencilla de eliminar. Aunque existen numerosos productos para limpiar la puerta del horno, hay un remedio casero que continúa ganando popularidad por su sencillez: utilizar bicarbonato de sodio y agua para preparar una pasta que ayuda a desprender la suciedad acumulada.

El procedimiento es muy sencillo, ya que basta con mezclar bicarbonato y agua hasta conseguir una mezcla con una textura similar a la de una pasta. Después, se aplica sobre el cristal del horno y se deja actuar durante un tiempo antes de retirarla. Precisamente, la clave está en permitir que la mezcla permanezca sobre la superficie el tiempo suficiente para que se desprenda la suciedad acumulada. Sin lugar a dudas, se trata de una gran alternativa a los productos químicos especialmente agresivos.

Cómo limpiar el cristal del horno con bicarbonato

El cristal de la puerta del horno está expuesto constantemente a salpicaduras de grasa y restos de comida, que terminan depositándose sobre la superficie. Al principio, estas manchas son fáciles de eliminar con una bayeta húmeda. Sin embargo, cuando posponemos la limpieza y seguimos utilizando el horno, los residuos se calientan una y otra vez, quedando cada vez más adheridos. ¿El resultado? Un cristal con manchas marrones o negras que no sólo hace que el horno parezca sucio, sino la cocina en conjunto.

En este contexto, el bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su capacidad para eliminar la suciedad y los malos olores. A la hora de limpiar la puerta del horno, los pasos a seguir para preparar la mezcla de bicarbonato y agua son:

Lo primero es colocar varias cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente. A continuación, se añade agua poco a poco mientras se mezcla. Es importante no añadir demasiada agua de golpe, ya que el objetivo es conseguir una pasta relativamente espesa y fácil de extender. Si la mezcla queda demasiado líquida, se puede añadir algo más de bicarbonato. Si, por el contrario, resulta excesivamente seca, basta con incorporar unas gotas adicionales de agua. Una vez preparada, la pasta debe tener una textura similar a la de una crema espesa.

Una vez lista la mezcla, es fundamental que el horno está completamente frío antes de aplicarla. Asimismo, conviene retirar cualquier resto de comida que pueda encontrarse sobre la superficie. Con el cristal frío y limpio de restos sueltos, se extiende la pasta de bicarbonato y agua, haciendo especial hincapié en las zonas con más suciedad. Basta con cubrir las manchas sin necesidad de utilizar una cantidad excesiva de producto.

Luego, se deja actuar durante media hora y, una vez transcurrido el tiempo, se retira utilizando una bayeta húmeda, sin ejercer una presión excesiva sobre el cristal. Finalmente, sólo queda secar la puerta del horno, ¡y listo! Cuando el cristal presenta una capa especialmente resistente, puede ser necesario repetir la aplicación de bicarbonato y agua.

La bandeja como nueva como este truco

#limpieza #horno #limpiando #cocinas #hack #Laverdudegabi ♬ sonido original – Verdulería y Frutería GABI @laverdudegabi DEJANDO EL HORNO COMO NUEVO: Probando un hack viral para limpiarlo por completo 🧼♨️ Tips del domingo para dejar tu cocina de Lujo gracias @lasrecetasdesimon por el video • Me aparecieron por todos lados videos de gente que hacía este truco del limón, el bicarbonato y demás y dejaba su horno como nuevo, así que tenía un rato libre y decidí hacer lo mismo con el de la cocina 💪🏻 • Yo puse todo a ojo: agua, vinagre de alcohol, limón, bicarbonato de sodio y sal. La verdad no sé bien si es por esto que se alivianó todo o solo por el solo hecho de que haya vapor en el horno. Que opinan ustedes? Como suelen hacer para limpiar su horno? Los leo 🫶 • #cocina

«Había visto este truco de limpieza en varios sitios y consistía en colocar agua con limón, vinagre, bicarbonato y sal en el horno y calentarlo durante unos 30 minutos a 180 grados. La teoría era que el vapor ayudaría a reblandecer la grasa y facilitaría después la limpieza.

No puedo decir hasta qué punto el método consiguió ablandar toda la suciedad, pero lo cierto es que, después de un rato frotando con un paño, empecé a notar que la grasa salía con bastante facilidad.

En total, estuve aproximadamente una hora limpiando el horno hasta conseguir que quedara como aparece en las imágenes. Para terminar, repasé también la parte exterior y me centré en los pequeños detalles que todavía quedaban. Después llegó el turno de la rejilla, que estaba bastante cubierta de grasa. Tras limpiarla a fondo, también recuperó un aspecto mucho más brillante».