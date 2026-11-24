El cocinero comparte en su libro una técnica para conseguir unas patatas fritas doradas por fuera y tiernas por dentro

Las patatas fritas son una de las guarniciones más habituales en la cocina. Su preparación conviene prestar atención a varios detalles para que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro. No basta con cortarlas e introducirlas en aceite caliente hasta que tengan un aspecto dorado. Según el chef español Ferran Adrià, es importante controlar la temperatura del aceite y respetar las diferentes etapas de cocción para conseguir la textura adecuada.

El chef propone empezar con una fritura con el aceite no muy caliente. Adrià recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra (AOVE) a unos 140 grados para esta primera fritura. En esta fase, las patatas deben cocinarse lentamente, sin llegar a dorarse, para que el interior quede tierno. De esta manera se hacen las patatas antes de realizar una segunda fritura con el aceite más caliente para dorarlas.

La importancia de las dos fases de fritura

Cuando las patatas están cocinadas por dentro, hay que retirarlas del aceite y dejarlas escurrir. Este paso ayuda a retirar el exceso de grasa antes de seguir con la preparación. Además, según explica Adrià, se pueden dejar enfriar y realizar la segunda fritura en el momento en el que se quieran servir.

Para finalizar la preparación, hay que volver a introducir las patatas en aceite, esta vez a una temperatura aproximada de 180 grados, hasta que estén doradas y crujientes. Esta segunda fritura proporciona el acabado exterior que se busca al preparar este acompañamiento.

Las mejores variedades de patatas para freír

La variedad de patata elegida también influye en el resultado. Entre las opciones más adecuadas para freír destaca la agria, ya que tiene unas características apropiadas para esta elaboración. También se pueden utilizar otras variedades como la kennebec, especialmente conocida en Galicia, o la baraka, que tiene una carne blanca y una textura seca.

Otra posibilidad es la monalisa, aunque contiene algo más de humedad, por lo que conviene lavarla y secarla correctamente antes de freírla. En cuanto al aceite, se puede recurrir al de oliva virgen extra, al de oliva refinado o al de girasol alto oleico. Estas opciones permiten realizar las dos fases de cocción necesarias para seguir el método explicado por el cocinero.