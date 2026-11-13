Ferran Adrià, chef español, sobre el desayuno de los hoteles: «No entiendo cómo la mayoría de los productos no son españoles»

La importación de alimentos de origen extranjero es una cuestión que preocupa a numerosos trabajadores del sector alimentario en España. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), España importa 48 millones de toneladas de alimentos al año, lo que se traduce en un importe de alrededor de 35 millones de euros.

En los últimos años, se han repetido las protestas de los agricultores ante esta problemática, ya que si igualan los precios de los productos de importación, no sacarían beneficio de su trabajo. El chef español Ferran Adrià criticó a los hoteles de España de cuatro o cinco estrellas que ofrecen alimentos de origen extranjero en los buffets de sus desayunos.

La contundente crítica de Ferran Adrià

Durante su intervención en el Foro Internacional Turium 2026, Adrià aprovechó su intervención para expresar su descontento ante esta situación. «No entiendo cómo en hoteles de cuatro o cinco estrellas, en el desayuno, la mayoría de los productos no son españoles. Que haya vinagre de Módena… ¿Tú te imaginas que en un hotel italiano hubiera vinagre de Jerez? Vamos, ni en películas», afirmó el barcelonés.

El propietario del restaurante El Bulli también cuestionó la calidad de los servicios de comida que ofrecen los hoteles y el bajo nivel de exigencia de los comensales respecto a un restaurante. Adrià defendió que querría que «en los hoteles de tres estrellas se desayune muy bien, se coma bien, dentro del precio».

La solución que propone el chef

Ante esta problemática, Ferrán Adrià propuso que el 50% de los alimentos que adquieran los hoteles para servir a los clientes sean de origen español. A pesar de ello, el chef expresó que es consciente de que llevar esta medida a la práctica no resulta tan sencillo como parece. «Las cosas no son fáciles. Yo ya conozco, después de 45 años en este lío, lo difícil que es la administración, las leyes y todo esto», expresó.

Además, durante su intervención recordó una conversación con un presidente del gobierno cuando le propuso una solución: «Me dijo ‘bueno, te pongo aquí una silla y lo arreglas tú. Y te pago muy bien. Es decir, es muy fácil criticar, criticar y criticar’». A pesar de su descontento con la situación, el chef es consciente de las dificultades económicas y administrativas que conlleva implantar medidas para reducir la importación de alimentos extranjeros en España.