España detecta un incremento de alimentos importados en mal estado: Marruecos es el país más analizado

El Ministerio de Sanidad ha detectado un aumento de los incumplimientos detectados en los productos alimentarios que entran en España procedentes del extranjero. Según una resolución del director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, las no conformidades han pasado de 24 en 2022 a 44 en 2023 y a 51 en 2024, hasta sumar 119 en el trienio.

Tras la polémica por el ataque del Gobierno de España al consumo de carne y a que supuestamente existen macrogranjas que exportan carne de «peor calidad» –lo que tuvo que ser corregido por Pedro Sánchez–, OKDIARIO accede a los resultados de un informe sobre carne y otros alimentos importados de terceros países.

La «presencia de contaminantes» ha sido el problema predominante, con 84 casos del total, mientras que Marruecos se ha consolidado como el país de origen sometido a mayor escrutinio en los controles de frontera, con más de 700 partidas de productos de origen animal analizadas en el periodo.

La información procede de un documento oficial de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Los datos desvelan una tendencia preocupante: la contaminación química en los alimentos importados se ha casi triplicado en tres años, al pasar de 13 detecciones en 2022 a 38 en 2024.

Por otra parte, la contaminación microbiológica se ha mantenido relativamente estable —8, 7 y 9 casos respectivamente año a año—, pero se han registrado también tres casos de «especie diferente a la declarada», cinco de «aditivos no conformes» y dos relacionados con alérgenos no declarados en el etiquetado.

El incremento de las no conformidades no se explica por un mayor esfuerzo de muestreo. Los anexos de la resolución revelan que las partidas de productos de origen animal (POAs) sometidas a análisis pasaron de 938 en 2022 a 1.336 en 2023, pero descendieron a 904 en 2024. Pese a esa reducción del control, las irregularidades siguieron al alza. El dato apunta a un aumento real en la proporción de incumplimientos, no a un mero artefacto estadístico.

En los productos de origen no animal (PONAs), el muestreo sí ha mantenido una senda ascendente: 808 partidas en 2022, 1.442 en 2023 y 1.474 en 2024. En total, las partidas controladas en el conjunto de importaciones alimentarias han alcanzado las 2.378 en 2024, frente a las 1.746 de 2022.

Marruecos y contaminantes

Marruecos destaca como el país de origen con mayor presencia en los controles, tanto en productos animales como no animales. En origen animal, las partidas marroquíes analizadas han sumado 201 en 2022, 355 en 2023 y 166 en 2024.

En pescado, el país norteafricano ha acumulado 90 muestras de posibles contaminantes y 36 análisis microbiológicos en un solo periodo. En el ámbito de los productos no animales, las cifras resultan aún más conspicuas: 304 muestras de residuos de plaguicidas en hortalizas y 261 en frutas solo en 2024, muy por encima de cualquier otro origen.

Brasil ha concentrado un volumen notable de análisis en carne, con 64 muestras microbiológicas, 46 de residuos de medicamentos y 20 de resistencias antimicrobianas en 2022.

Ecuador irrumpe con fuerza en 2024 en el sector pesquero, con 27 muestras de residuos de medicamentos y 31 de plaguicidas. Mauritania ha acumulado también cifras relevantes en pescado: 55 muestras de contaminantes en un periodo y 98 en otro.

No obstante, la documentación detalla las muestras analizadas por país y tipo de análisis, pero no desglosan cuáles han resultado no conformes por origen, lo que impide determinar qué país presenta una mayor tasa de incumplimiento.

El volumen de importaciones cárnicas controladas ha experimentado un crecimiento paralelo según estos datos oficiales. Las partidas han pasado de 3.510 en 2022 a 4.464 en 2024, mientras que el peso neto total ha escalado de 50.005.516 kilogramos a 62.139.138 kilogramos, lo que supone un aumento superior al 24% en tonelaje.

Ante cada resultado no satisfactorio, las autoridades han seguido un protocolo que incluye la «creación de una notificación Rasff (Rapid Alert System Feed and Food) para notificar el resultado no satisfactorio al resto de autoridades sanitarias», la comunicación a la autoridad regional correspondiente y, en productos de origen animal, «la apertura de un control oficial intensificado». Las partidas sospechosas «permanecen inmovilizadas en frontera hasta la obtención de los resultados».

Laboratorios sin actualizar

El contrato que sustenta el sistema de análisis fue formalizado el 29 de noviembre de 2022 y se ha dividido en 16 lotes, de los cuales tres quedaron desiertos. La Agencia de Salut Pública de Barcelona ha resultado adjudicataria de seis de los trece lotes activos, incluido el de mayor cuantía: «Residuos de medicamentos en productos de origen animal», por 210.000 euros sin impuestos (254.100 con IVA).