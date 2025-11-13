Analizan la carne de kebab de Mercadona en un laboratorio: esto es lo que ocurre

La carne de kebab es uno de los productos estrella de Mercadona y el nutricionista Roberto Vidal no ha dudado en compartir en TikTok los resultados obtenidos tras analizar este alimento en un laboratorio. Este experimento se ha realizado con el fin de comprobar si los valores nutricionales «corresponden a los declarados en el etiquetado».

El alimento está fabricado por la empresa Özturk Quebap Producción S.L. y contiene los siguientes ingredientes: agua, carne de pollo, proteína de soja, almidón de patata, dextrosa, pimienta, cebolla, maltodextrina, especias, extracto de levadura y sal. Es importante tener en cuenta que este producto puede contener trazas de apio y gluten, por lo que no es recomendable para personas con intolerancia al gluten (celiacos). Para prepararlo, se recomienda agregar la carne de kebab a una sartén con una pequeña cantidad de aceite y cocinar a fuego medio durante aproximadamente 5 o 6 minutos.

Análisis de la carne de kebab de Mercadona

Hace un año, Vidal publicó un vídeo en el que expresaba su preocupación porque la calidad del producto había empeorado notablemente, ya que notó un aumento considerable en la cantidad de grasa y la presencia de trozos de piel. El vídeo se hizo muy viral en redes sociales, hasta el punto de que Mercadona decidió retirar temporalmente la carne de kebab para mejorarla.

Después de unos meses, la cadena volvió a ponerla a la venta. Vidal afirma que, aunque observó cierta mejoría después de la reintroducción del producto, aún hay dudas sobre la cantidad de grasa presente en el mismo. Por este motivo, decidió enviarlo a un laboratorio para que verificaran si cumple con los valores nutricionales declarados por el fabricante, comparando estos datos con los resultados obtenidos en el análisis.

En lo que respecta al valor energético, en el etiquetado se puede leer que el producto tiene 191 calorías, mientras que el análisis de laboratorio arrojó 204 calorías, lo que supone una diferencia de 13 calorías adicionales. Según el análisis, esta diferencia no se considera significativa.

En relación a las proteínas, el fabricante indica que el producto contiene 22,4 gramos, mientras que el análisis de laboratorio indicó 20,5 gramos, lo que representa una diferencia de 1,9 gramos menos. Según el nutricionista, este resultado es decepcionante, pero no viola las normativas establecidas. El reglamento permite un margen de tolerancia del 20%, y en este caso, la diferencia es del -10% en proteínas, lo que significa un resultado insatisfactorio pero dentro de los límites legales.

Respecto a las grasas, la carne de kebab de Mercadona indica que hay 10 gramos por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, el análisis de laboratorio muestra que en realidad son 14,5 gramos, lo que representa un exceso del 45%. Según esta evaluación, el producto no cumple con la normativa establecida en términos de contenido de grasas.

En cuanto a los carbohidratos, el etiquetado señala que tiene 2,7 gramos, pero el resultado del laboratorio fue inferior a 0,5 gramos. En este caso, el análisis beneficia al fabricante, ya que muestra una cantidad menor de carbohidratos de la indicada por la marca.

Como conclusión, Vidal ha expresado que los resultados son «un desastre», aunque esperaba que fueran aún peores. Menciona que si hubiera realizado el análisis antes de cualquier reformulación del producto, el contenido de grasa podría haber sido incluso un 25% o un 30% mayor, lo que hubiera sido considerablemente peor en términos nutricionales.

«No creo que haya una intencionalidad por parte de Mercadona de engañar al consumidor simplemente una incompetencia del trabajador que está detrás del producto. Lo que es una vergüenza es que tenga que venir un nutricionista de pacotilla a gastarse su dinero de su bolsillo para realizar una tarea que es competencia de Mercadona», ha zanjado.