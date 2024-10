Furor en Mercadona con la novedad que arrasa entre los amantes del chocolate: la fusión perfecta por 1 euro

Mercadona es para muchos, el supermercado en el que encontrar de todo, o también dónde podemos comprar alguna de las mejores ofertas en alimentación, hogar y belleza. Pero es también el supermercado en el que muchos de sus productos se suelen hacer virales como el que ahora os presentamos y que está provocando furor entre los «Jefes» de Mercadona. Una novedad que arrasa sobre todo entre los amantes del chocolate. Un tableta de chocolate de la gama Fussion de Mercadona que por poco más de 1 euro está arrasando.

Cualquier amante del chocolate disfrutará en la sección de Mercadona dedicada a este dulce alimento. Y aunque las tabletas de chocolate negro son las más recomendadas por los expertos, lo cierto es que se ha introducido una novedad que pocos esperaban y que está provocando una auténtica locura hasta el punto de ser viral en redes ya que todo el mundo lo está probando y dando su opinión al respecto. Se trata en concreto de la nueva tableta de Chocolate extrafino con leche Fussion Hacendado con galletas animadas y que si bien muchos comparan con la tableta de otra famosa marca, lo cierto es que por sí misma se ha convertido ya en todo un «top» ventas de la cadena de supermercados valenciana.

El chocolate de Mercadona que causa furor

A la hora de hacer la compra, es difícil resistirse a la oferta de productos de marca blanca que nos ofrece Mercadona. Esta cadena valenciana se ha ganado su lugar en el mercado gracias a su variedad y calidad, especialmente cuando hablamos de chocolates. Con opciones tradicionales como el chocolate con leche, el chocolate negro o el de almendras, la marca Hacendado ha conquistado los corazones de muchos. Pero si hay una gama que sobresale es la línea Fussion, con combinaciones irresistibles para los amantes de lo dulce. Y, entre estas novedades, la tableta de Chocolate con galleta Fussion Hacendado se ha convertido en todo un fenómeno, siendo el nuevo «must-have» para cualquier fanático del chocolate.

En concreto, la última sensación en Mercadona se llama Chocolate extrafino con leche Fussion Hacendado con galletas Animadas. Se trata de una tableta que Mercadona lanzó recientemente y que ya es como avanzamos, todo un fenómeno en las redes sociales donde todo el mundo habla de ella debido a que mezcla lo mejor de ser una tableta de chocolate y que por dentro podamos encontrar el sabor crujiente de una deliciosa galleta, en concreto, las Animadas de Mercadona. Además su precio ha pasado hace poco de ser 1,40 euros a 1,35 euros.

Pero, ¿qué son exactamente las galletas Animadas que mencionamos? Se trata de un tipo de galleta muy popular entre los «Jefes» de Mercadona. Tienen animales impresos y son de las favoritas de los niños para desayunar o merendar, además de que muchos las comparan con las Tosta Rica de Cuétara. Y ahora estas galletas las tenemos también en este nuevo chocolate de la gama Fussion, comparándose también con una tableta que sacó Nestlé precisamente con las galletas Tosta Rica.

Un éxito viral en redes sociales

Y desde su lanzamiento, el Chocolate extrafino con leche Fussion Hacendado con galletas Animadas se ha convertido en algo que no deja de aparecer en cuentas de Instagram y TikTok de muchos influencers y de aquellos que no se resisten a probar las novedades de Mercadona. Además,l la comparación que más se hace, y que ya mencionamos es con la tableta de Nestlé con galletas Tosta Rica, y el veredicto de aquellos que disfrutan con las dos ha sido claro: Mercadona ha sabido ganarse el paladar de sus clientes. En este contexto uno de los tiktokers más conocidos en este ámbito, @pecandoconalex, llegó a afirmar en su vídeo de reseña que el chocolate de Mercadona «le da mil vueltas» al de Nestlé, destacando que la tableta de Hacendado tiene más cantidad de galleta y un sabor más intenso.

Con un precio competitivo y un sabor que está conquistando a todo aquel que lo prueba, no es de extrañar que este producto esté volando de las estanterías. Cada vez son más los clientes que lo compran y lo recomiendan, convirtiéndolo en uno de esos caprichos que, una vez que lo pruebas, no puede faltar en la despensa. Su combinación de cremoso chocolate con leche y crujientes trozos de galleta crea una experiencia irresistible que hace que cada bocado sea una verdadera delicia, perfecta para esos momentos en los que quieres darte un gusto.

Además, la relación calidad-precio es uno de sus mayores atractivos, ya que por tan sólo 1,35 euros puedes disfrutar de una tableta que no tiene nada que envidiar a marcas más caras. Su éxito en redes sociales no es casualidad, y muchos aseguran que es difícil resistirse a comprarla una y otra vez. Así que, si aún no lo has hecho, quizás sea el momento de sumarte a esta tendencia. Déjate seducir por esta deliciosa propuesta de Mercadona y descubre por qué está causando tanto furor. ¡Seguro que no te arrepentirás de probar el chocolate que ha revolucionado las redes!.