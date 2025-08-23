El aviso de un abogado para que no te la cuelen: lo que debes decir si te preguntan si «quieres copia de la compra»

Pagar con tarjeta de crédito en comercios, tiendas o restaurantes es una práctica común entre los ciudadanos españoles. Sin embargo, es fundamental prestar atención al momento de solicitar la copia de la transacción. Con el avance de la tecnología, el uso del dinero en efectivo y la costumbre de guardar los tickets de compra han quedado relegados, lo que agiliza el proceso pero también incrementa los riesgos de fraude o estafa. Por ello, los expertos, especialmente los abogados, recomiendan seguir ciertas precauciones al abonar con tarjeta de crédito. Uno de los consejos clave es estar atento cuando te pregunten si deseas la copia de tu compra, ya que este simple paso puede marcar la diferencia en la seguridad de tus transacciones.

Cada vez son más las personas en España y el resto del mundo que se han entregado al pago con tarjeta. Según un estudio reciente publicado por el Banco de España, en el primer semestre de 2023 los pagos con otros instrumentos distintos al efectivo aumentaron un 12,1% con respecto al mismo periodo de 2022. De todos ellos, el pago con tarjeta de crédito representó el 66,8% dentro de los métodos utilizados diferentes al pago en efectivo. Durante este periodo, las operaciones de este tipo se incrementaron un 14,5% con respecto al primer semestre de 2022, hasta alcanzar los 4.900 millones de operaciones.

El pago con tarjeta es ya el primer método de pago entre los jóvenes de entre 18 y 40 años gracias a la llegada de las nuevas tecnologías. Sumidos en 2024, ya es posible pagar con un terminal móvil o incluso con un reloj que puede hacer las funciones de tarjeta de crédito. Esto tiene un gran número de ventajas relativas con la comodidad y la no necesidad de portar dinero en efectivo, pero también tiene sus inconvenientes y estos están relacionados con el gran número de estafas que afloran a día de hoy a la hora de realizar un pago en un terminal. Por ello, el Banco de España ha dado una serie de consejos en relación con ello.

Lo que tienes que hacer con el ticket si pagas con tarjeta de crédito

Pagar con tarjeta de crédito en cualquier establecimiento es algo muy habitual y para ello es imprescindible el TPV, que es el Terminal de Punto de Venta, en el que antes se introducía la tarjeta y ahora simplemente es necesario acercar la tarjeta para que el sistema de contactless haga el pago sin la necesidad de tocar el terminal. Una vez realizado el pago llega la pregunta del millón y es cuando la persona encargada en el restaurante o comercio pregunta si quieres la copia de la compra.

Según indica el Banco de España, la respuesta es clara y rotunda: sí. Hay que tener en cuenta que en la copia de una compra (se queda una el establecimiento y da otra al consumidor) se incluye toda la información relativa sobre la compra que acabas de hacer. En este pequeño papel se incluye la fecha y la hora, el importe pagado, el código de la autorización, así como el número de la tarjeta y el identificador del comercio. Este elemento será imprescindible en caso de una posible estafa o un problema relativo al pago. Aunque pueda ser incómodo añadir más papeles a la cartera, lo recomendable es hacerse con la copia de la compra.

El Banco de España incide en una serie de consejos a la hora de realizar un pago con tarjeta. Hay que tener en cuenta que con el pago con contactless muchas personas no se fijan en la cantidad que se paga y esto puede desembocar en un disgusto, ya que en algunas ocasiones no se solicita el código PIN en compras inferiores a 50 euros. Reclamar un pago de más sin la copia de la compra será más difícil en caso de no tener el papel.

«Guarda el ticket de compra del comercio. Así podrás comprobar que el importe del cargo de la tarjeta coincide con el de la compra. Recuerda que en muchos comercios existe la posibilidad de obtener un ticket electrónico», avisa el Banco de España, que también aporta otros más consejos a la hora de realizar un pago de este tipo. Esta entidad también avisa con respecto al contactless, y pide que «al acercar tu tarjeta al TPV comprueba el importe que figura en la pantalla y asegúrate de que es correcto. La copia puede servirte para llevar un control adecuado de tus gastos».

En caso de comprar algún error, el Banco de España también informa de que se puede preguntar a la «entidad sobre la posibilidad de que te envíen un mensaje SMS cada vez que se realice algún cargo en tu tarjeta».