El manjar de dioses que encuentras en Cádiz cuando pides pescaíto frito: los turistas huyen al saber qué es
En Cádiz hay clásicos de la gastronomía que nunca fallan. La tortilla de camarones, el cazón en adobo, las papas con chocos… platos de toda la vida que siguen llenando bares. Pero si hay algo que sobresale, es el pescaíto frito.
Lo que no muchos saben es que, entre esa bandeja dorada de fritura, suele colarse un bocado que puede dividir opiniones. No es otro tipo de pescado ni un molusco raro. Es algo distinto, sabroso, y que no todos se atreven a comer cuando descubren lo que realmente es.
Este es el manjar que comen en Cádiz, pero que muchos turistas rechazarían al saber qué es
El manjar que comen en Cádiz pero que muchos turistas no soportarían si supieran lo que es, son las huevas. Puede que las mastiquen convencidos de que se trata de algún tipo de pescado suave, pero la realidad es otra: son los huevos de peces como la merluza, el atún o el bacalao. Se fríen enteras o en rodajas, y tienen un sabor delicado, algo marino, con una textura que recuerda al paté firme.
El problema aparece cuando alguien suelta la verdad en mitad de la mesa. Porque sí, eso que acaban de comer son los ovarios del pez, llenos de huevos. Y aunque el sabor les haya gustado, muchos no repiten. Dejan el tenedor y, con suerte, no renuncian al pescaíto frito para el resto del viaje.
Hay otros, en cambio, que sí saben lo que es y no les importa. Lo buscan y lo piden sin pensárselo. Es un clásico muy característico de la zona. Se sirve frito, aliñado o incluso en tortilla.
Cuáles son los beneficios de comer huevas de pescado
Más allá del sabor, lo cierto es que las huevas son un tesoro nutricional. Ricas en proteínas de alta calidad, cargadas de omega-3, vitamina D, B12, y minerales como el yodo y el selenio.
Sus grasas ayudan al corazón, mejoran la memoria, refuerzan el sistema inmunológico y dan un empujón a la salud ósea. Y todo eso sin necesidad de dietas milagrosas ni suplementos caros.
Cómo preparar huevas fritas en casa
Para comer unas buenas huevas, se puede ir a Cádiz y pedirlas en un bar. Pero si no estás cerca, o simplemente te apetece hacerlas en casa, también se puede. No es tan complicado, sólo hay que seguir unos pasos básicos.
Ingredientes (para 4 personas):
- 500 g de huevas de merluza frescas (mejor medianas).
- 1 cucharadita rasa de sal.
- 150 g de harina especial para freír (harina andaluza o de trigo semoloso).
- 500 ml de aceite de girasol para freír.
- Papel absorbente.
- Limón (opcional, para servir)
Preparación:
- Lava las huevas con suavidad y sécalas con papel de cocina. Si son muy gruesas, córtalas en rodajas de unos 2 cm para que frían mejor y queden más crujientes por fuera.
- Sala las huevas justo antes de enharinarlas. No te pases: una cucharadita rasa es suficiente para medio kilo.
- Pásalas por harina hasta que queden bien cubiertas. Sacúdelas ligeramente para quitar el exceso.
- Calienta el aceite en una sartén honda o freidora. Tiene que alcanzar entre 180 y 190 °C. Si no tienes termómetro, mete un trozo de pan o un palillo: debe chisporrotear al instante.
- Fríe las huevas por tandas pequeñas, sin amontonarlas. En unos 3-4 minutos estarán doradas por fuera y hechas por dentro.
- Sácalas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Sírvelas calientes, con un poco de limón si te gusta.
Temas:
- Cádiz
- Comida
- Gastronomía