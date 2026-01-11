Quién es John Guts: su edad, su pareja, su nombre real y por qué es famoso

No es ningún secreto que GH DÚO 4 era una de las ediciones más esperadas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que se compartieron los nombres de los primeros concursantes confirmados, las expectativas eran realmente altas. En todos los sentidos. De hecho, durante el estreno de esta cuarta edición, hubo muchas sorpresas. Entre ellas, la llegada de John Guts a España para concursar en este reality. Como era de esperar, su llegada a la casa más famosa de Tres Cantos no ha dejado indiferente a nadie. Por lo tanto, estaríamos ante el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre él. Entre ellos, su edad, su pareja y por qué es famoso.

La trayectoria profesional de John Guts

Nacido en mayo de 1985 en Nuevo León, México, Jonathan Gutiérrez, que es su nombre real, tiene una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Eso sí, su perfil profesional es variado, puesto que asegura ser piloto aviador, actor, cantante y empresario. A pesar de que sea un perfil algo desconocido en España, lo cierto es que ha trabajado en un gran número de formatos televisivos producidos en Latinoamérica.

Entre ellos, se encuentra Survivor México, especialmente en la versión Héroes vs Villanos (2025), lo que le consolidó como uno de los participantes más polémicos del formato. Pero no todo queda ahí, ya que también concursó en La Venganza de los Ex VIP, La Ley de la Selva y otros tantos realities de semejantes características. Esto hizo que se ganase a pulso el apodo de «villano»,

A pesar de que no es realmente conocido en España, lo cierto es que su llegada a la casa de Tres Cantos para participar en GH DÚO promete no dejar indiferente a nadie. En este reality, participará junto a Belén Rodríguez y Carmen Borrego, con quienes generará conflictos, así como intensos momentos de tensión.

Su vida personal

A pesar de que, a lo largo de su trayectoria en televisión, John Guts ha construido una imagen pública fuerte y consolidada, lo cierto es que su ámbito personal es tremendamente desconocido, especialmente para el público europeo. De hecho, hasta que se convirtió en figura mediática en Latinoamérica, no se sabía nada sobre él.

En el terreno sentimental, ha tenido noviazgos con mujeres relacionadas con el ámbito de los realities. De hecho, una de las más conocidas fue Brenda Zambrano, ex participante de Acapulco Shore. Más allá de esta información, en la actualidad se desconoce si el corazón de John Guts está ocupado.

Sea como sea, lo cierto es que la llegada del mexicano a nuestro país va a suponer un antes y un después en numerosos aspectos. Estamos absolutamente convencidos de que los seguidores de la cuarta edición de GH DÚO no van a poder olvidarse de este «villano» mexicano que ya ha prometido que va a hacer todo lo que está en su mano para no dejar indiferente a nadie.