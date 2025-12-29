‘GH DÚO’: lista completa de concursantes confirmados de la cuarta edición

Tras el batacazo de Gran Hermano 20, en el que han cosechado mínimos de audiencia que provocaron una acelerada final en la que Rocío, la ganadora, se llevó 300.000 euros tras convivir un mes en esa casa, Telecinco llega con una nueva apuesta. De esta manera, para tratar de rentabilizar la nueva construcción de Tres Cantos, con la que dejaron dejar atrás la mítica casa situada en Guadalix de la Sierra, han querido confirmar la llegada de la cuarta edición de GH DÚO a la cadena principal de Mediaset. Tras la victoria de Marieta la pasada edición, llega una nueva etapa de este reality en el que varios famosos, normalmente con cuentas pendientes, participan como parejas (e incluso tríos) para hacerse con el ansiado maletín. Es el momento más que perfecto para conocer la lista de concursantes confirmados para la cuarta edición de GH DÚO.

Anita Williams

La catalana se dio a conocer por su participación en La isla de las tentaciones 8 junto a Montoya. Tras haber vivido esta experiencia y haber sido concursante de Supervivientes 2025, donde alcanzó la cuarta posición, Anita se ha animado a hacer frente a un nuevo reto. «Lo hago por mi hijo», reconoció, tras hacerse oficial su participación en el reality que se desarrollará en la nueva casa construida en Tres Cantos.

Raquel Salazar

La madre de Noemí Salazar saltó a la fama en 2016, tras formar parte de la segunda temporada de Los Gipsy Kings. Desde entonces, por su naturalidad y espontaneidad, Raquel logró ganarse el cariño de muchos espectadores. «Sin móvil y sin poder esconderme, vais a conocer a la verdadera Raquel», aseguró la ‘Reina del brilli-brilli’ tras confirmarse que participará en GH DÚO.

¿Cuándo se estrena ‘GH DÚO’?

Todavía es un misterio. Lo que es un hecho es que Telecinco ha comenzado a promocionar el estreno de esta nueva edición del reality, pero sin especificar una fecha concreta. Al menos por el momento. Todo parece apuntar a que será a principios de enero, una vez pasadas las fiestas de Navidad. Con este nuevo casting y esta propuesta, ¿logrará Telecinco cosechar mejores datos de audiencia que los mínimos obtenidos con Gran Hermano 20?