Asia está de moda. Cada vez son más los españoles que ponen el foco en el lejano oriente, ya sea para cerrar acuerdos comerciales, visitar familiares o simplemente hacer turismo en un destino que no deja de crecer. Sin embargo, el Gobierno de Xi Jinping ha lanzado un aviso a navegantes: la puerta está abierta para visitar China, pero hay reglas de hierro que no se pueden saltar.

Aunque China ha decidido prorrogar su política de exención de visado para los ciudadanos españoles hasta el 31 de diciembre de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte de que el margen de maniobra es estrecho. La clave absoluta es el tiempo: nadie puede permanecer más de 30 días en el país sin el correspondiente permiso oficial.

El límite de los 30 días: sin excepciones en la frontera

Esta medida, anunciada originalmente a finales de 2025 y plenamente vigente este 2026, permite a los titulares de un pasaporte español ordinario entrar en China para turismo, negocios o visitas familiares sin pisar el consulado. Pero cuidado: si tu intención es quedarte 31 días, ya estás fuera de la ley.

Las autoridades son tajantes: quienes no cumplan con este límite de un mes o viajen para trabajar de forma estable o estudiar, deben obtener un visado válido antes de subir al avión.

De lo contrario, el riesgo es total: desde ser rechazado en el mismo control de entrada al aeropuerto hasta enfrentarse a problemas legales serios una vez en suelo chino.

Registro policial obligatorio: el reloj corre al llegar

No basta con entrar legalmente; también hay que «fichar». El Ministerio recuerda que, si no te alojas en un hotel (donde ellos tramitan el registro), tienes la obligación de inscribirte en la comisaría de policía más cercana:

En ciudades : tienes un plazo máximo de 24 horas desde tu llegada.

: tienes un plazo máximo de 24 horas desde tu llegada. En zonas rurales : el margen se amplía hasta las 72 horas.

: el margen se amplía hasta las 72 horas. Trámites digitales: en grandes metrópolis como Shanghái, este proceso ya se puede realizar cómodamente por internet, lo que agiliza la estancia.

Es fundamental tener en cuenta que, si cambias de domicilio durante tu viaje, debes volver a registrarte en la nueva ubicación.

Multas y retención policial

Saltarse estas normas no es una cuestión menor. El Ejecutivo español avisa de que el incumplimiento de estos registros o exceder los días permitidos puede acarrear consecuencias graves.

Las autoridades chinas no suelen mostrar flexibilidad: te arriesgas a multas económicas elevadas, complicaciones severas para volver a visitar el país en el futuro o, en el peor de los casos, a ser retenido por la Policía.