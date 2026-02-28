China desafía los límites naturales y construye un gigantesco aeropuerto flotante en medio del océano

China supera los límites naturales y lleva a las autoridades a ejecutar una obra sin precedentes en el noreste del país. No se trata solo de ampliar una infraestructura, sino de crear terreno artificial en el agua en dimensiones masivas para consolidar un centro nunca antes visto.

La infraestructura se asienta sobre una superficie ganada al mar, ya que busca resolver los problemas de saturación que sufre la región. Por esta razón, China plantea la necesidad de un aeropuerto de dimensiones gigantescas en el medio del océano.

China construye un gigantesco aeropuerto flotante en medio del océano

El ambicioso proyecto para levantar el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan supone la creación de la mayor terminal del mundo ubicada sobre una isla artificial.

Esta obra colosal abarcará una superficie de 20 kilómetros cuadrados, una extensión que supera con creces a otros referentes del sector como el aeródromo de Hong Kong o el de Kansai en Japón. Con una inversión estimada en 4.300 millones de euros, el complejo funcionará como motor económico sobre las costas de Liaoning.

El aeropuerto contará con cuatro pistas de aterrizaje y una terminal de 900.000 metros cuadrados, según el gobierno chino. El objetivo final apunta a una capacidad tremenda de 80 millones de pasajeros anuales. Según South China Morning Post (SCMP), los trabajos de cimentación profunda en áreas ganadas al mar ya muestran avances significativos para cumplir con el plazo de finalización fijado en 2035.

¿Por qué es necesario para China crear este aeropuerto sobre el mar?

La actual sede aérea de la ciudad, el Aeropuerto Zhoushuizi, arrastra una historia de casi un siglo y ya alcanzó su límite operativo máximo. Al encontrarse encajonado en un valle rodeado de montañas, los pilotos sufren complicaciones en la navegación, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas. Con una ubicación geográfica compleja, operar es arriesgado, lo que justifica el traslado de la actividad hacia el medio de la bahía.

Dalian funciona como un punto neurálgico para el comercio con Japón y Corea del Sur, albergando refinerías de petróleo y servicios de logística avanzada.

No obstante, expertos en aviación como Li Hanming advierten en el SCMP sobre la vulnerabilidad de estas estructuras frente a terremotos o colisiones que podrían aislar la isla si los puentes de conexión sufren daños.

Un megaaeropuerto en medio del océano

La puesta en marcha de esta infraestructura situará a la ciudad como un centro de transporte regional de primer orden. Los planes detallan que el recinto moverá hasta un millón de toneladas de carga cada año, facilitando el flujo de mercancías en un enclave que ya cuenta con más de seis millones de habitantes.

China mantiene actualmente más de una veintena de aeropuertos en fase de obra, pero el de Jinzhouwan destaca por ser el primero del país hecho sobre el mar. El gobierno ya finalizó el tratamiento de cimientos en una zona de recuperación de 77.000 metros cuadrados. Esta infraestructura busca garantizar que el gigantesco edificio soporte el tráfico masivo previsto para las próximas décadas.