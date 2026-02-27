El FC Barcelona recibe este sábado al Villarreal en el Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga. Hansi Flick cuenta con una baja bastante sensible como es la de Frenkie De Jong, que estará apartado de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. Por tanto, la principal duda del técnico del Barcelona en la alineación es quién ocupará el puesto del neerlandés; mientras que la gran novedad es la vuelta de Pedri al once.

Marc Bernal y Marc Casadó se presentan como los principales favoritos para ese puesto. Aunque Flick también tiene la opción de subir a Eric García al centro del campo, posición en la que ya ha jugado alguna vez, y meter a Araujo en el centro de la defensa con Pau Cubarsí. Bernal es el favorito para hacer de De Jong. En la portería no hay dudas, juega Joan García. El meta se ha convertido en uno de los pilares del Barça esta temporada.

En defensa, Flick apostará por Jules Koundé en el lateral derecho, Cubarsí y Eric pareja de centrales. La sorpresa aparece en el lateral izquierdo donde jugará Joao Cancelo. Las dudas están en el centro del campo. Pedri es la principal novedad en la alineación del Barcelona. El centrocampista no juega de titular desde que se lesionara frente al Slavia de Praga en Champions el 21 de enero. Ya tuvo minutos contra el Levante en la anterior jornada y en esta apunta al once.

Junto a él estará Fermín, un fijo, y a su lado Marc Bernal, que ocupará la vacante que deja De Jong en el centro del campo. En la punta de ataque no hay dudas, Lamine Yamal y Raphinha serán los extremos y Ferran Torres volverá a ocupar el puesto de 9.

Alineación probable del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona contra el Villarreal: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.