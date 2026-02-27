La España de Chus Mateo despega y barre a Ucrania

La España de Chus Mateo progresa adecuadamente. Este viernes sacó la escoba para barrer (66-86) a Ucrania en el exilio de Riga gracias a una progresión en el triple y a una defensa que ahogó a unos ucranianos que fueron a menos en este primer asalto entre ambos, con dos equipos que se volverán a ver las caras en Oviedo la semana que viene con la opción de que La Familia pueda lograr el pase a la siguiente fase de la clasificación para el Mundial 2027.

Tras un primer tiempo marcado por la alternancia en el marcador y la falta de continuidad en el juego interior, España se apoyó en un parcial espectacular de 1-21 en el tercer cuarto, impulsado por Ferran Bassas, Pierre Oriola, Jaime Fernández y Álex Reyes, que cambió radicalmente el signo del partido. Ese cambio de chip, ese punto de inflexión, dejó la serie muy favorable a La Familia, que podrá sellar el pase a la siguiente fase, la Segunda Ronda de esta clasificación para la Copa del Mundo que acogerá Catar en 2027, en Oviedo la semana que viene, el lunes 2 de marzo en el Palacio de los Deportes.

De momento, este primer choque entre España y Ucrania se lo llevaron los españoles. El equipo de Chus Mateo comenzó desacertado un duelo equilibrado y de anotación ajustada, con España liderando por momentos y Ucrania reaccionando para alcanzar ventajas mínimas de 6-7 puntos, gracias al empuje de Kovliar, Lypovyy y Lukashov. Pero los triples de Bassas y los aciertos desde el perímetro mantuvieron al combinado español en el partido, aunque las dificultades en la pintura y las pérdidas permitieron a los ucranianos mantenerse cerca al descanso (33-32), pese a que España llegó a verse 7 puntos abajo en el segundo parcial.

España lo desniveló en el tercer cuarto

La sensación era de partido trabado, ritmo bajo y mucha igualdad, donde cualquier detalle podía desequilibrar la balanza. Tras el intermedio, España emergió con una intensidad defensiva que ahogó a Ucrania y con un ataque más fluido y preciso. Pierre Oriola, de regreso al equipo tras cinco años de ausencia, inauguró su participación con un triple y continuó aportando rebotes y presencia interior, mientras Bassas seguía castigando desde fuera. La veteranía española al poder.

El parcial de 1-21 en apenas siete minutos descolocó a los ucranianos y convirtió una ventaja mínima en un +18 (47-65), con España encontrando ritmo, confianza y movilidad, y Ucrania solo pudiendo mantenerse con Kovliar como referencia. El tercer cuarto (14-33 para España) quedó para el recuerdo por su desequilibrio y por cómo España logró imponer su estilo con defensa y velocidad de circulación de balón.

En el último periodo, España continuó incrementando la renta y ampliando la diferencia hasta los +20 finales (66-86), con triples de Cárdenas, Yusta, Almansa y un cierre brillante de Oriola y Francis Alonso. Ucrania no pudo responder, y solo Kovliar, Bobrov y Paulí trataron de maquillar el marcador.

La victoria deja a España con pie y medio en la siguiente fase, demostrando que el equipo de Chus Mateo puede combinar experiencia, acierto exterior y físico, y que la defensa, el movimiento de balón y el acierto en los momentos clave son las armas que permitirán a La Familia intentar sellar su clasificación en Oviedo en el segundo duelo seguido entre ambos equipos.