La España de Chus Mateo despega y barre a Ucrania
Primer gran triunfo de Chus Mateo como seleccionador nacional
Un gran tercer cuarto impulsa selló la contundente victoria
La España de Chus Mateo progresa adecuadamente. Este viernes sacó la escoba para barrer (66-86) a Ucrania en el exilio de Riga gracias a una progresión en el triple y a una defensa que ahogó a unos ucranianos que fueron a menos en este primer asalto entre ambos, con dos equipos que se volverán a ver las caras en Oviedo la semana que viene con la opción de que La Familia pueda lograr el pase a la siguiente fase de la clasificación para el Mundial 2027.
Tras un primer tiempo marcado por la alternancia en el marcador y la falta de continuidad en el juego interior, España se apoyó en un parcial espectacular de 1-21 en el tercer cuarto, impulsado por Ferran Bassas, Pierre Oriola, Jaime Fernández y Álex Reyes, que cambió radicalmente el signo del partido. Ese cambio de chip, ese punto de inflexión, dejó la serie muy favorable a La Familia, que podrá sellar el pase a la siguiente fase, la Segunda Ronda de esta clasificación para la Copa del Mundo que acogerá Catar en 2027, en Oviedo la semana que viene, el lunes 2 de marzo en el Palacio de los Deportes.
De momento, este primer choque entre España y Ucrania se lo llevaron los españoles. El equipo de Chus Mateo comenzó desacertado un duelo equilibrado y de anotación ajustada, con España liderando por momentos y Ucrania reaccionando para alcanzar ventajas mínimas de 6-7 puntos, gracias al empuje de Kovliar, Lypovyy y Lukashov. Pero los triples de Bassas y los aciertos desde el perímetro mantuvieron al combinado español en el partido, aunque las dificultades en la pintura y las pérdidas permitieron a los ucranianos mantenerse cerca al descanso (33-32), pese a que España llegó a verse 7 puntos abajo en el segundo parcial.
España lo desniveló en el tercer cuarto
La sensación era de partido trabado, ritmo bajo y mucha igualdad, donde cualquier detalle podía desequilibrar la balanza. Tras el intermedio, España emergió con una intensidad defensiva que ahogó a Ucrania y con un ataque más fluido y preciso. Pierre Oriola, de regreso al equipo tras cinco años de ausencia, inauguró su participación con un triple y continuó aportando rebotes y presencia interior, mientras Bassas seguía castigando desde fuera. La veteranía española al poder.
El parcial de 1-21 en apenas siete minutos descolocó a los ucranianos y convirtió una ventaja mínima en un +18 (47-65), con España encontrando ritmo, confianza y movilidad, y Ucrania solo pudiendo mantenerse con Kovliar como referencia. El tercer cuarto (14-33 para España) quedó para el recuerdo por su desequilibrio y por cómo España logró imponer su estilo con defensa y velocidad de circulación de balón.
En el último periodo, España continuó incrementando la renta y ampliando la diferencia hasta los +20 finales (66-86), con triples de Cárdenas, Yusta, Almansa y un cierre brillante de Oriola y Francis Alonso. Ucrania no pudo responder, y solo Kovliar, Bobrov y Paulí trataron de maquillar el marcador.
La victoria deja a España con pie y medio en la siguiente fase, demostrando que el equipo de Chus Mateo puede combinar experiencia, acierto exterior y físico, y que la defensa, el movimiento de balón y el acierto en los momentos clave son las armas que permitirán a La Familia intentar sellar su clasificación en Oviedo en el segundo duelo seguido entre ambos equipos.