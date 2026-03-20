BASES DE ROTA Y MORÓN

¿De quién son realmente las bases de Rota y Morón? El detalle legal que muchos confunden

España es la propietaria de Rota y Morón, pero EEUU las utiliza bajo acuerdos de defensa y cooperación

¿De quién son realmente las bases de Rota y Morón? El detalle legal que muchos confunden
Entrada de la base de Rota en Cádiz. (Foto: Europa Press)
Marta Torres
  • Marta Torres
  • Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Américas.

Las bases de Estados Unidos de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) suelen generar confusión, pero la clave es ésta: las bases de Rota y Morón son de soberanía española, pero de uso compartido con Estados Unidos. Las bases de Rota y Morón son propiedad de España, aunque EEUU tiene autorización para utilizarlas. Aquí se pueden leer las claves del convenio de seguridad y cooperación internacional:

¿Quién es el dueño?

  • España es la propietaria de las instalaciones.
  • El uso por parte de EEUU está regulado por el convenio de defensa bilateral.

¿Qué hace Estados Unidos allí?

  • Usa las bases como apoyo logístico y operativo.
  • Tiene personal militar y civil desplegado.
  • Opera aeronaves y buques desde esas instalaciones.
  • Puede realizar actividades militares acordadas con España.

¿Cómo funciona el acuerdo?

Este marco se basa en el convenio entre España y EEUU, en coordinación con la OTAN, que permite:

  • Uso compartido de instalaciones.
  • Cooperación militar.
  • Presencia de tropas estadounidenses con autorización española.
  • Supervisión y límites definidos por ambos países.

Base de Rota (Cádiz)

  • Principal base naval.
  • Apoya operaciones de la OTAN y la Armada de EEUU en el Mediterráneo.

Base de Morón (Sevilla)

  • Base aérea estratégica.
  • Utilizada para transporte, repostaje y despliegue rápido.

Resumen del Preámbulo: soberanía

España y Estados Unidos:

  • Forman parte de la OTAN y comparten valores como la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
  • Reafirman su compromiso con la paz y los principios de la ONU.
  • Consideran que su cooperación en defensa es clave para la seguridad de Occidente.

Establecen que esta cooperación debe basarse en:

  • Igualdad soberana.
  • Obligaciones mutuas.
  • Reparto equilibrado de cargas. 

Deciden mantener esta colaboración tanto a nivel bilateral como dentro de la OTAN.

Claves del Capítulo I (Artículos 1–15)

Se permite la presencia militar de EEUU, pero el acuerdo refuerza la soberanía española: 

  • Exige autorización para usos no previstos.
  • Limita armamento sensible.
  • Obliga a consultas en situaciones críticas.

Refuerzo de la soberanía española

Cooperación en defensa (Art. 1–2)

  • Ambos países se comprometen a colaborar estrechamente en defensa.
  • España permite a EE.UU. usar bases militares en su territorio.
  • Condición clave: cualquier uso fuera de lo acordado requiere autorización previa del Gobierno español.

Uso de bases y presencia militar (Art. 8–10)

  • EEUU puede utilizar instalaciones militares en España (como Rota o Morón).
  • Se fija un límite de tropas y EE.UU. debe informar regularmente.
  • Existe un inventario detallado de instalaciones y su uso.

Control de armamento (Art. 11)

  • El almacenamiento de armas está regulado.
  • Importante: España debe autorizar expresamente:
  • Armas nucleares.
  • Armamento no convencional.

Coordinación y control (Art. 6–7, 13)

Se crea un Comité Permanente bilateral para:

  • Coordinar acciones
  • Resolver conflictos
  • Reuniones periódicas entre mandos militares.

Actuación en crisis o guerra (Art. 12)

El uso de bases en situaciones de conflicto:

  • Se decide conjuntamente.
  • Requiere consultas urgentes.
  • Se respeta el derecho de defensa individual de cada país.

Retirada de fuerzas (Art. 14)

  • Se regula cómo se produciría la salida de tropas estadounidenses.
  • Se exige planificación conjunta para evitar impactos negativos.

Soberanía española (Art. 15)

  • España mantiene el derecho a actuar unilateralmente si su seguridad nacional está en riesgo.

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