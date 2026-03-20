¿De quién son realmente las bases de Rota y Morón? El detalle legal que muchos confunden
España es la propietaria de Rota y Morón, pero EEUU las utiliza bajo acuerdos de defensa y cooperación
Las bases de Estados Unidos de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) suelen generar confusión, pero la clave es ésta: las bases de Rota y Morón son de soberanía española, pero de uso compartido con Estados Unidos. Las bases de Rota y Morón son propiedad de España, aunque EEUU tiene autorización para utilizarlas. Aquí se pueden leer las claves del convenio de seguridad y cooperación internacional:
¿Quién es el dueño?
- España es la propietaria de las instalaciones.
- El uso por parte de EEUU está regulado por el convenio de defensa bilateral.
¿Qué hace Estados Unidos allí?
- Usa las bases como apoyo logístico y operativo.
- Tiene personal militar y civil desplegado.
- Opera aeronaves y buques desde esas instalaciones.
- Puede realizar actividades militares acordadas con España.
¿Cómo funciona el acuerdo?
Este marco se basa en el convenio entre España y EEUU, en coordinación con la OTAN, que permite:
- Uso compartido de instalaciones.
- Cooperación militar.
- Presencia de tropas estadounidenses con autorización española.
- Supervisión y límites definidos por ambos países.
Base de Rota (Cádiz)
- Principal base naval.
- Apoya operaciones de la OTAN y la Armada de EEUU en el Mediterráneo.
Base de Morón (Sevilla)
- Base aérea estratégica.
- Utilizada para transporte, repostaje y despliegue rápido.
Resumen del Preámbulo: soberanía
España y Estados Unidos:
- Forman parte de la OTAN y comparten valores como la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
- Reafirman su compromiso con la paz y los principios de la ONU.
- Consideran que su cooperación en defensa es clave para la seguridad de Occidente.
Establecen que esta cooperación debe basarse en:
- Igualdad soberana.
- Obligaciones mutuas.
- Reparto equilibrado de cargas.
Deciden mantener esta colaboración tanto a nivel bilateral como dentro de la OTAN.
Claves del Capítulo I (Artículos 1–15)
Se permite la presencia militar de EEUU, pero el acuerdo refuerza la soberanía española:
- Exige autorización para usos no previstos.
- Limita armamento sensible.
- Obliga a consultas en situaciones críticas.
Refuerzo de la soberanía española
Cooperación en defensa (Art. 1–2)
- Ambos países se comprometen a colaborar estrechamente en defensa.
- España permite a EE.UU. usar bases militares en su territorio.
- Condición clave: cualquier uso fuera de lo acordado requiere autorización previa del Gobierno español.
Uso de bases y presencia militar (Art. 8–10)
- EEUU puede utilizar instalaciones militares en España (como Rota o Morón).
- Se fija un límite de tropas y EE.UU. debe informar regularmente.
- Existe un inventario detallado de instalaciones y su uso.
Control de armamento (Art. 11)
- El almacenamiento de armas está regulado.
- Importante: España debe autorizar expresamente:
- Armas nucleares.
- Armamento no convencional.
Coordinación y control (Art. 6–7, 13)
Se crea un Comité Permanente bilateral para:
- Coordinar acciones
- Resolver conflictos
- Reuniones periódicas entre mandos militares.
Actuación en crisis o guerra (Art. 12)
El uso de bases en situaciones de conflicto:
- Se decide conjuntamente.
- Requiere consultas urgentes.
- Se respeta el derecho de defensa individual de cada país.
Retirada de fuerzas (Art. 14)
- Se regula cómo se produciría la salida de tropas estadounidenses.
- Se exige planificación conjunta para evitar impactos negativos.
Soberanía española (Art. 15)
- España mantiene el derecho a actuar unilateralmente si su seguridad nacional está en riesgo.