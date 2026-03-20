¿De quién son realmente las bases de Rota y Morón? El detalle legal que muchos confunden

Las bases de Estados Unidos de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) suelen generar confusión, pero la clave es ésta: las bases de Rota y Morón son de soberanía española, pero de uso compartido con Estados Unidos. Las bases de Rota y Morón son propiedad de España, aunque EEUU tiene autorización para utilizarlas. Aquí se pueden leer las claves del convenio de seguridad y cooperación internacional:

¿Quién es el dueño?

España es la propietaria de las instalaciones.

El uso por parte de EEUU está regulado por el convenio de defensa bilateral.

¿Qué hace Estados Unidos allí?

Usa las bases como apoyo logístico y operativo.

Tiene personal militar y civil desplegado.

Opera aeronaves y buques desde esas instalaciones.

y buques desde esas instalaciones. Puede realizar actividades militares acordadas con España.

¿Cómo funciona el acuerdo?

Este marco se basa en el convenio entre España y EEUU, en coordinación con la OTAN, que permite:

Uso compartido de instalaciones.

Cooperación militar.

Presencia de tropas estadounidenses con autorización española.

con autorización española. Supervisión y límites definidos por ambos países.

Base de Rota (Cádiz)

Principal base naval.

Apoya operaciones de la OTAN y la Armada de EEUU en el Mediterráneo.

Base de Morón (Sevilla)

Base aérea estratégica.

Utilizada para transporte, repostaje y despliegue rápido.

Resumen del Preámbulo: soberanía

España y Estados Unidos:

Forman parte de la OTAN y comparten valores como la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

Reafirman su compromiso con la paz y los principios de la ONU.

Consideran que su cooperación en defensa es clave para la seguridad de Occidente.

Establecen que esta cooperación debe basarse en:

Igualdad soberana.

Obligaciones mutuas.

Reparto equilibrado de cargas.

Deciden mantener esta colaboración tanto a nivel bilateral como dentro de la OTAN.

Claves del Capítulo I (Artículos 1–15)

Se permite la presencia militar de EEUU, pero el acuerdo refuerza la soberanía española:

Exige autorización para usos no previstos.

Limita armamento sensible.

Obliga a consultas en situaciones críticas.

Refuerzo de la soberanía española

Cooperación en defensa (Art. 1–2)

Ambos países se comprometen a colaborar estrechamente en defensa.

España permite a EE.UU. usar bases militares en su territorio.

Condición clave: cualquier uso fuera de lo acordado requiere autorización previa del Gobierno español.

Uso de bases y presencia militar (Art. 8–10)

EEUU puede utilizar instalaciones militares en España (como Rota o Morón).

Se fija un límite de tropas y EE.UU. debe informar regularmente.

Existe un inventario detallado de instalaciones y su uso.

Control de armamento (Art. 11)

El almacenamiento de armas está regulado.

Importante: España debe autorizar expresamente:

Armas nucleares.

Armamento no convencional.

Coordinación y control (Art. 6–7, 13)

Se crea un Comité Permanente bilateral para:

Coordinar acciones

Resolver conflictos

Reuniones periódicas entre mandos militares.

Actuación en crisis o guerra (Art. 12)

El uso de bases en situaciones de conflicto:

Se decide conjuntamente.

Requiere consultas urgentes.

Se respeta el derecho de defensa individual de cada país.

Retirada de fuerzas (Art. 14)

Se regula cómo se produciría la salida de tropas estadounidenses.

Se exige planificación conjunta para evitar impactos negativos.

Soberanía española (Art. 15)