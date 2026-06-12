Michael Bublé pone la voz al debut del Mundial en Canadá con un inesperado fallo durante la apertura

Canadá ha dado la bienvenida al Mundial 2026 con la segunda ceremonia de inauguración en el estadio de Toronto. Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá tres ceremonias de apertura, una por cada uno de los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) de esta Copa del Mundo. Shakira, Maná, J. Balvin y Belinda dieron el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca este jueves, mientras que el viernes fue el símbolo canadiense Michael Bublé el que lideró las actuaciones bajo el lema del fútbol dorado.

Una celebración inspirada en las comunidades de Canadá, su rica diversidad y el poder unificador del fútbol. El cantautor canadiense William Prince fue el encargado de abrir esta ceremonia de inauguración del Mundial con el tramo inicial del fútbol dorado, con arraigo cultural de sus orígenes, que representaban a las primeras tribus originarias del territorio canadiense. Prince, que proviene de la Primera Nación de Peguis en Manitoba, dio la bienvenida al Mundial en Canadá.

Si ayer era la Copa del Mundo la que presidía la ceremonia de inauguración, en el partido de la otra anfitriona, Canadá, era un balón de oro como si fuera un globo terráqueo, con todos los continentes, que ocupaba el centro del escenario con un hexágono bajo el mismo con los colores de la bandera del país, con la hoja de arce roja estilizada de once puntas en el centro. Ataviada con los colores rojo y blanco, Alessia Cara saltaba a escena en el estadio de Toronto.

Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy con su canción Vamos eran los terceros en actuar. Jessie Reyez y Elyanna vinieron después. Y, en medio de esta actuación, subieron el trofeo inflable de la Copa del Mundo, con el balón de oro encima. Pero el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarlo enseguida porque el decorado del trofeo se desinfló por la parte de arriba y no se podía apreciar bien. Tanto es así que tuvieron que modificar la idea rápido y dejar solamente la pelota con los diferentes países del mundo.

la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026

Canadá empieza la andadura en su Mundial

Michael Bublé, conocido cantante, compositor y actor canadiense, tuvo su gran momento justo antes de que salieran los jugadores. Con los dos equipos esperando en el túnel de vestuarios para salir, saltaron primero las banderas de los 48 países que disputan el Mundial. Rodeado de todas ellas, en el centro del campo, Bublé cantó a viva voz antes de dar paso a los integrantes de Canadá y Bosnia y Herzegovina, con coros acompañándole. Un auténtico lujo.

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Una vez estaban todos sobre el terreno de juego, llegó el momento más esperado, el de los himnos. Aleksandar Gajic interpretó con su violín el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. Luego vino el turno de la anfitriona de la mano de Alanis Morissette, que fue la encargada de cantar el himno nacional de Canadá, el famoso Oh Canadá. La ceremonia puso el broche final con pirotecnia formando los colores de las banderas de ambos países y unos cazas sobrevolando la ciudad canadiense.