La primera imagen del Mundial que da la vuelta al mundo: ojo al inglés del árbitro para expulsar jugadores

El partido inaugural entre México y Sudáfrica ya nos ha dejado la primera imagen del Mundial. El Estadio Azteca vivió hasta tres rojas directas, una para los anfitriones y otras dos para los africanos. A pesar de que no hubo polémica en ninguna de las decisiones arbitrales, las redes sociales quedaron incrédulas con la expulsión de Zwane. No solo por la falta de costumbre de que el colegiado explique su decisión tras revisar el VAR por megafonía, sino por su nivel de inglés.

A diferencia de otros mundiales, cada jugada era revisada al milímetro. Uno de los objetivos de la FIFA era garantizar que el colectivo arbitral tuviera toda la ayuda posible desde el monitor. Primero no dudó en mostrarle la cartulina roja a Sphephelo Sithole por entorpecer a un rival siendo último hombre. Ya con diez Sudáfrica, el VAR le llamó para revisar una posible agresión de Themba Zwane.

A pesar de que el árbitro no había visto la jugada en acción, tuvo una breve discusión por el pinganillo y tuvo que ir a revisar la acción. A pesar de que el futbolista de Sudáfrica tan solo llevaba 20 minutos en el campo, el colegiado no dudó en decidir que era objeto de otra expulsión. En la explicación por megafonía que dejó el cómico momento con Khuliso Mudao, que se quedó a escasos centímetros incrédulo tratando de entender el inglés que estaba usando para explicar su decisión en el Estadio Azteca.

LAS CARAS, JUAN. LAS CARAS 😶 El árbitro explicó la expulsión de Zwane, de Sudáfrica, tras verlo en el VAR y esta fue la reacción 📺#DAZNMundial pic.twitter.com/72OYvXLMd3 — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026

Minutos después también iba a echar a César Montes, jugador de México, para dejar el listón muy alto a la hora de sacar tarjetas. Un veredicto que alerta al resto de selecciones a la hora de tomar decisiones en el campo, ya que desde el partido inaugural se está pagando bastante caro.