Las nuevas normas del Mundial 2026: cambios rápidos, pérdidas de tiempo, saques de banda y de puerta…

El Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será histórico por contar por primera vez con 48 selecciones participantes, sino también por las numerosas nuevas normas que se establecerán. La próxima Copa del Mundo también marcará un antes y un después en el reglamento del fútbol internacional con la entrada en vigor de varias normas destinadas a reducir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego.

La FIFA y la IFAB, organismo encargado de regular las leyes del fútbol, han decidido endurecer las medidas contra determinadas conductas que durante años han generado polémica en los partidos. Los cambios afectan especialmente a los saques de banda, los saques de puerta, las sustituciones y las interrupciones provocadas por lesiones.

Además, el torneo estrenará la denominada ‘ley Vinicius’, una medida que castigará a los futbolistas que se tapen la boca mientras conversan con árbitros o rivales dentro del terreno de juego. Todo ello forma parte de un paquete de modificaciones con las que el fútbol pretende ofrecer encuentros más dinámicos y evitar situaciones que frenen constantemente el ritmo de los partidos.

Qué nuevas normas se estrenarán en el Mundial 2026

Entre las novedades más relevantes destaca el endurecimiento de las sanciones por retrasar deliberadamente las reanudaciones del juego. Tanto los saques de banda como los saques de puerta tendrán un límite de tiempo claramente establecido y controlado visualmente por el árbitro.

Otra de las modificaciones afecta a los jugadores que reciban asistencia médica sobre el césped. A partir del Mundial 2026, cualquier futbolista atendido por los servicios médicos tendrá que abandonar temporalmente el terreno de juego y esperar un minuto antes de poder reincorporarse. La única excepción contemplada será cuando la lesión haya sido consecuencia de una acción sancionada con tarjeta.

La intervención del VAR también se ampliará en esta Copa del Mundo. El sistema de videoarbitraje podrá participar en acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas y en posibles errores en la concesión de saques de esquina.

Además, la FIFA aplicará la conocida como ‘ley Vinicius’, una norma que castigará a aquellos jugadores que oculten su boca al dirigirse a árbitros o rivales durante una conversación sobre el césped.

Cómo es la regla de los cambios en el Mundial 2026

Las sustituciones también sufrirán una transformación importante en las normas para el Mundial 2026. La FIFA considera que muchos equipos utilizaban los cambios como una herramienta para consumir segundos valiosos en los tramos finales de los encuentros.

Con la nueva regulación, el futbolista sustituido dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el campo desde el momento en el que aparezca su número en la tablilla electrónica. El objetivo es evitar caminatas lentas o interrupciones innecesarias que reduzcan el tiempo efectivo de partido.

Esta medida obligará a los jugadores a abandonar el terreno de juego con rapidez y reducirá una práctica muy habitual especialmente en los minutos finales de los partidos más ajustados.

Qué pasa si un cambio tarda en hacerse más de 10 segundos

La sanción por incumplir el tiempo máximo de sustitución será inmediata. Si el jugador sustituido supera el límite de diez segundos para abandonar el césped, el futbolista que debe entrar no podrá hacerlo de forma automática.

En ese caso, el sustituto tendrá que esperar hasta la siguiente interrupción del juego para acceder al terreno de juego y, además, deberá transcurrir al menos un minuto desde la salida del jugador sustituido. Eso provocará que el equipo juegue temporalmente con un futbolista menos.

Cuántos segundos se puede tardar en sacar de banda o portería

Otra de las modificaciones más importantes afecta a las reanudaciones del juego. Tanto en los saques de banda como en los saques de puerta, los futbolistas tendrán únicamente cinco segundos para poner el balón en movimiento. En los saques de banda, si el jugador supera ese tiempo, la posesión cambiará automáticamente al rival. En los saques de puerta, el castigo será todavía más severo: el equipo contrario obtendrá un saque de esquina a favor.

La FIFA pretende así reducir una de las situaciones que más ralentizaban los encuentros. Especialmente en los minutos finales, era frecuente ver a futbolistas demorando los saques para consumir segundos. En el caso concreto de los porteros, el tiempo para ejecutar un saque de puerta se reducirá de ocho a cinco segundos. La intención es aumentar el ritmo del juego y evitar interrupciones prolongadas durante los partidos del Mundial 2026, una de las normas más demandadas.