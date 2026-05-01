Quiénes serán los narradores y comentaristas de Dazn en el Mundial 2026
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El Mundial de 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio y en Dazn ya han comenzado a anunciar los narradores, narradoras y comentaristas que le darán voz a todos los partidos de la cita mundialista. Muchos de ellos todavía están por desvelarse y se esperán varias sorpresas.
Con un México-Sudáfrica, el 11 de junio a las 21:00 (hora peninsular), arrancará el Mundial 2026. Una cita mundialista que ya está a la vuelta de la esquina. Todos los partidos podrán verse en DAZN, desde el inaugural hasta la final del 19 de julio en el Metlife de Nueva York. Los 72 partidos de la fase de grupos se podrán ver a través de esta plataforma, 17 de ellos también podrán visualizarse en abierto. También todas las rondas eliminatorias hasta la decisiva final por el título.
En total, Dazn emitirá los 104 partidos de este apasionante Mundial 2026 que se nos avecina. Desde el pasado 29 de abril, la plataforma ya ha comenzado a anunciar los periodistas que estarán cubriendo esta gran cita. Se esperan más sorpresas de última hora.
Todos los periodistas de Dazn en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá
Estos son todos los periodistas de Dazn que estarán narrando y cubriendo el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá:
- Sandra Díaz
- Miguel Ángel Román
- José Sanchís
- Pablo Pinto
- Gaby Ruiz
- Axel Torres
- Nacho González
- Jaume Naveira
- Javi Valle
- Alberto Edjogo
- Miguel Quintana
- Ainhoa Pérez
- Eneko
- Sergio Quirante
- Irene Molina
- David Fer
- Toni Padilla
- Mayca
- Juan Arrooita
- Juvenal
- J.Easton
- Carles Fité
- Fermín Suárez
- Elena G. Durán
- Álex de Llano
- Diego Campoy
- M.Cannon
- A.Fernández
- J.Heredia
- V.Cuellar
IMPOSIBLE QUE ME DIGAS UN ‘ROSTER’ CON MÁS TALENTO. NO LO HAY🫣
Aún falta alguna sorpresa, pero… ESTÁS SERÁN LAS VOCES DE DAZN EN LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026#ElMundialEnDAZN pic.twitter.com/AjhHkqrLYR
— DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2026
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- Mundial 2026