Quiénes serán los narradores y comentaristas de Dazn en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio y en Dazn ya han comenzado a anunciar los narradores, narradoras y comentaristas que le darán voz a todos los partidos de la cita mundialista. Muchos de ellos todavía están por desvelarse y se esperán varias sorpresas.

Con un México-Sudáfrica, el 11 de junio a las 21:00 (hora peninsular), arrancará el Mundial 2026. Una cita mundialista que ya está a la vuelta de la esquina. Todos los partidos podrán verse en DAZN, desde el inaugural hasta la final del 19 de julio en el Metlife de Nueva York. Los 72 partidos de la fase de grupos se podrán ver a través de esta plataforma, 17 de ellos también podrán visualizarse en abierto. También todas las rondas eliminatorias hasta la decisiva final por el título.

En total, Dazn emitirá los 104 partidos de este apasionante Mundial 2026 que se nos avecina. Desde el pasado 29 de abril, la plataforma ya ha comenzado a anunciar los periodistas que estarán cubriendo esta gran cita. Se esperan más sorpresas de última hora.

Todos los periodistas de Dazn en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Estos son todos los periodistas de Dazn que estarán narrando y cubriendo el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá:

Sandra Díaz

Miguel Ángel Román

José Sanchís

Pablo Pinto

Gaby Ruiz

Axel Torres

Nacho González

Jaume Naveira

Javi Valle

Alberto Edjogo

Miguel Quintana

Ainhoa Pérez

Eneko

Sergio Quirante

Irene Molina

David Fer

Toni Padilla

Mayca

Juan Arrooita

Juvenal

J.Easton

Carles Fité

Fermín Suárez

Elena G. Durán

Álex de Llano

Diego Campoy

M.Cannon

A.Fernández

J.Heredia

V.Cuellar

IMPOSIBLE QUE ME DIGAS UN ‘ROSTER’ CON MÁS TALENTO. NO LO HAY🫣