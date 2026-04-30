Neymar sueña jugar contra Messi en la final del Mundial: «Sería espectacular»

El nombre de Neymar vuelve a estar en el centro del debate a pocos meses del Mundial 2026. El brasileño mantiene intacta la ilusión de disputar la cita, incluso fantaseando con una hipotética final entre Brasil y Argentina, un escenario que él mismo ha calificado como «espectacular». Sin embargo, la realidad es mucho más incierta: hoy por hoy, nadie puede asegurar al 100% que estará en el torneo.

A sus 34 años, el delantero vive una situación compleja. Su deseo de acudir al Mundial es evidente, pero la competencia en su posición es muy grande, aunque él tiene algo que muchos no, experiencia y liderazgo. Además, la decisión final no dependerá únicamente de él. El seleccionador Carlo Ancelotti será quien tenga la última palabra en la convocatoria, evaluando si Neymar puede aportar realmente al equipo en una competición tan exigente. En este contexto, su presencia sigue abierta, pero lejos de ser segura.

Aun así, el propio Neymar no renuncia a su sueño. En su última aparición ha dejado claro que quiere estar y competir al máximo nivel.»Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí y ojalá yo pueda estar», así lo expresaba a TyC Sports. Incluso ha ido más allá, imaginando una final contra Argentina que paralizaría al mundo del fútbol. «Una final entre Argentina y Brasil sería espectacular», así confesaba el futbolista del Santos su deseo.

Ahora mismo lo único que le queda a Neymar es competir y tratar de rendir al máximo nivel hasta que llegue el día de la convocatoria para poner en un aprieto al seleccionador italiano y poder vestir la camiseta de la ‘Canarinha’ en el Mundial. No solo es la ilusión por competir en el torneo más importante del mundo; la posibilidad de que sea su último Mundial también influye. Está claro que al jugador brasileño le gustaría irse por todo lo alto.