Todas las colecciones del Mundial 2026: la Copa del Mundo de Lego, el álbum de Panini, parches…

El Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el próximo 11 de junio y 19 de julio, será la cita futbolística del año y ya quedan menos de 50 días para que eche a rodar el balón en el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de México. De cara a esta gran cita, los grandes coleccionistas podrán disfrutar de muchas colecciones entre el campeonato del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las colecciones del Mundial de 2026.

España buscará la segunda estrella en el Mundial 2026 que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá y que tendrá su fiesta final con el partido de lucha por el título que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A lo largo de un mes, todas las estrellas del panorama mundial disputarán un torneo en el que por primera vez participan 48 selecciones, que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Esta será la primera ocasión que se disputará la fase de dieciseisavos de final en fase eliminatoria.

El Mundial 2026 será el principal evento deportivo del año y por ello los grandes coleccionistas ya se están frotando las manos ante las colecciones que han salido y saldrán a la venta conforme se acerque el inicio del campeonato del mundo, que será el próximo 11 de junio.

Precio, dónde comprar y cómo es la Copa del Mundo de Lego

La Copa del Mundo de Lego fue una de las primeras colecciones en salir a la venta con motivo del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Mbappé y Vinicius participaron en el anuncio de esta joya que se puede comprar en la página web oficial de Lego. Esta reliquia, que cuenta con varias sorpresas en su interior, está formada por 2842 y tiene un precio de 179,99 euros. La puedes comprar AQUÍ.

Los cromos de Panini del Mundial 2026: cuánto cuestan y dónde comprar

Panini también hará el gasto con las colecciones de cromos del Mundial 2026. Los niños, y no tan niños, ya pueden reservar en los canales oficiales el álbum, que contiene 112 páginas con 980 cromos en total, incluyendo 68 cromos especiales en material premium. La llamada Caja Big Collector’s Box, que tiene un coste de 215 euros, contiene 143 sobres de cromos y tres cromos extra Panini garantizados en cada caja. Esta colección la puedes reservar desde ya en la página web oficial de Panini.

La colección de balones Adidas de los Mundiales

Adidas también pondrá en juego el balón del Mundial 2026 y, con motivo de este evento, ha puesto a la venta una colección de todos los balones del campeonato del mundo. Todo ello por un precio de 2.500 euros.

Los parches del Mundial 2026

Otra de las colecciones del Mundial 2026 serán los famosos parches que lucen los jugadores en las camisetas y que están personalizados. Habrá que ver si salen a la venta de forma oficial o sólo se podrán adquirir en las elásticas oficiales de las 48 selecciones que tendrán el honor de ponerse distintivo en el brazo.