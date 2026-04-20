Figo reconoce a España como favorita para ganar el Mundial y bendice a Lamine Yamal: «Me recuerda a mí»

El mundo del fútbol ha estado presente en la gala de los Premios Laureus en el Palacio de Cibeles, Madrid, con la compañía de leyendas como Luis Figo, Cafú y Ruud Gullit. Como es habitual en cada edición, los mejores deportistas del planeta tomaron la palabra para hablar de la actualidad del deporte, y ellos especialmente, de todo lo que rodea al fútbol.

«Es un placer recibir los Laureus otro año más en Madrid. Llevo muchos años perteneciendo a la academia. Para nosotros recibir aquí a los mejores deportistas es un lujo», comenzó hablando Figo atendiendo a los medios. Unos premios en los que Figo se ha convertido en una figura habitual en los Laureus también quiso repasar todo lo que pasa en nuestro país y lo que se avecina.

Uno de los grandes debates a escasos meses de que comience el Mundial son las posibilidades que tiene la Selección Española de levantar su segundo título 16 años después de que lo hiciera en Sudáfrica: «No todos los años se puede ganar, es así el deporte y se trabaja para eso. España sigue su curso bien orientada y gestionada. Tiene grandes talentos y será una de las grandes que aspire al Mundial».

También, sobre qué futbolista en la actualidad se parece más Luis Figo, el ex jugador del Real Madrid y Barcelona, tuvo claro un nombre que, bajo su punto de vista, le recuerda más a cuando él estaba en activo: «No creo que ninguna sea igual que yo porque cada uno tiene su estilo. Me gustan los que desequilibran como Lamine Yamal y Desiré Doue porque he jugado en esa posición y lo entiendo perfectamente cómo es».

Pero Figo también reconoció su admiración por otros deportistas de España que cada año brillan en todo el mundo: «Admiro a muchos deportistas que demuestran cada año su continuidad y trabajo. Aquí están Carlos Alcaraz, Marc Márquez y muchos otros que tienen mi reconocimiento por su trabajo».

Otro de los nombres propios que valoró fue Vitinha, estrella del PSG, que tiene enamorada a toda Europa. Luis Figo confesó que en equipos como Real Madrid y Barcelona sería un gran fichaje para la próxima temporada. «Es difícil porque ya está en un. Es uno de los más valorados del mundo. Todos los grandes equipos en los que he estado seguramente le gustaría ficharlo».

Figo también avala a Portugal y Francia

También habló de otras selecciones con Didier Deschamps, que jugará su último Mundial y torneo al frente de Francia: «Los franceses tienen que estar orgullosos por lo que han ganado con él. Tendrá una nueva etapa Francia, pero con el talento que hay, tienen hasta dos equipos completos para competir. Tiene jugadores increíbles, pero Deschamps tiene una experiencia increíble».

Como no, Figo también defendió a Roberto Martínez y las opciones de Portugal con el Mundial: «Es buen entrenador. Deseamos ganar el Mundial. No creo que falte nada para ganarlo. Somos una selección con once millones de habitantes detrás. Jugaremos como sabemos y tenemos una de las selecciones con más calidad del mundo. En un Mundial, el torneo es largo y muchas cosas pueden influir en el resultado. Un día malo te puede echar fuera. No solo lo decide la calidad».

Unos Premios Laureus por todo lo alto

En esta edición, la alfombra roja en el Palacio de Cibeles tendrá estrellas de excelencia individual y colectiva a nivel deportivo. Será el tenista Novak Djokovic, ganador de ya cinco premios Laureus al mejor deportista, el maestro de ceremonia con la compañía de la esquiadora china Eileen Gu, también ganadora de tres medallas olímpicas en su palmarés.

En representación del deporte español, celebridades como Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Aitana Bonmatí y Kilian Jornet están nominados para brillar en los Premios Laureus. También a nivel internacional habrá deportistas de talla mundial como Jannik Sinner, Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Tadej Pogacar, Aryna Sabalenka, Désiré Doué, Joao Fonseca, Lando Norris y muchos que ponen el foco en todo lo que pase esta noche en la capital española.