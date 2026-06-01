No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 29 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 426 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Bárbara y Luisa llegan juntas a una conclusión respecto al robo del bebé. Poco a poco, parece que han conseguido algo verdaderamente complicado, como era que las piezas comenzasen a encajar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Braulio es absolutamente incapaz de comprender el repentino optimismo que está mostrando su madre. Y todo como consecuencia del cobro de la deuda. Eso sí, lo que el joven ni tan siquiera imagina es que Enriqueta va a seguir jugando sus cartas de una manera verdaderamente magistral, puesto que cuenta con un as en la manga con el que podría marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 427 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 1 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Luisa sorprende a Rosalía con la pequeña María en brazos. Pero no todo queda ahí, puesto que no ha tenido reparos a la hora de confesar a Bárbara que hay algo extraño e impactante en el comportamiento de la joven.

Por si fuera poco, Enriqueta no tiene reparos a la hora de acorralar a Rafael, y hacerlo con una revelación que lo deja verdaderamente descolocado, pero también sin aliento. En cuanto a la pedida de mano de Francisco a Pepa, la realidad es que nada sale como estaba planeado, ni mucho menos. De hecho, sucede algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.