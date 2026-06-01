Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 29 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 571 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Nieves confiesa a Pablo toda la verdad sobre Alberto. Todo ello mientras Miguel no tiene reparos a la hora de diagnosticar a Manuela, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo Salva toma una drástica y complicada decisión para proteger a Mabel, mientras que Gabriel se ve obligado a dar un toque de atención a Claudia por haber hablado con la prensa. Valentina, por su parte, ha hecho un desplante a Begoña, mientras que Fina toma una decisión: ¿se quedará con Bianca o con Marta?

¿Qué sucede en el capítulo 572 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 1 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Digna sorprende a Manuela con un detalle, mientras que Tasio y Andrés se quedan profundamente descolocados al recibir una sorprendente noticia de la Guardia Civil. Algo que, desde luego, no esperaban, ni mucho menos.

Por si fuera poco, Eduardo decide ponerse al día con su hermano, pero no tarda en descubrir algo verdaderamente desagradable, mientras que Pablo se arma de valor a la hora de dar por terminada su relación con Nieves. Bianca, por su parte, vuelve a llamar, y esta vez es Marta la que coge el teléfono. No tarda en descubrir que Fina le ha mentido de la peor manera. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.