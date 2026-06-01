Zapatero preguntó varias veces al Gobierno en 2025 si el CNI le espiaba: «Estaba muy pesadito»

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntó insistentemente al Gobierno de Pedro Sánchez si le estaban haciendo seguimientos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el pasado año 2025, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del CNI. Con tanta insistencia manifestó su inquietud por esos seguimientos de los que creía ser víctima, que desde el propio Ejecutivo llegaron a comentar que «estaba muy pesadito».

De acuerdo con la versión de estas fuentes, el expresidente Zapatero, imputado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, recurrió en varias ocasiones a miembros del Gabinete de Sánchez para interesarse y cerciorarse de que no le estuvieran haciendo seguimientos por parte del CNI, puesto que, según aseguran, «Zapatero tenía la sospecha de que le seguían, de que estaba siendo espiado».

Tantas veces como envió emisarios con la misma consulta, se le respondió siempre con una negativa: pese a sus sospechas, el CNI no le estaba siguiendo en aquel momento, ni le había hecho seguimiento alguno anteriormente.

Cuentan estas fuentes que al cabo de los meses, volvía a llegar la misma consulta al Centro Nacional de Inteligencia, seguramente coincidiendo con nuevas sospechas del expresidente.

Zapatero consultó sobre ese espionaje a su persona del que tanto sospechaba, coincidiendo con el transcurso de las investigaciones del Caso Ábalos, del Caso Cerdán y, siempre según la versión de estas fuentes, tras la detención de su amigo y presunto testaferro, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, alias «Julito», imputado también en el marco del Caso Plus Ultra, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En el desarrollo de las investigaciones del caso Plus Ultra, la policía se ha incautado recientemente de un total de 286.070 euros entre los libros, los palos de golf y los radiadores de Julio Martínez, dentro de su domicilio, mientras que en el despacho de Zapatero, situado en el número 35 de la calle Ferraz, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halló un alijo de joyas dentro de la caja fuerte.