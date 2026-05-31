El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha colocado en la primera fila del auditorio de Cuenca donde han celebrado el día de la región al ex ministro de Defensa y quien fuera también jefe del Gobierno de la comunidad, José Bono. Y ello a pesar de sus vínculos con los negocios del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahora investigado por su presunta intervención para la concesión del rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de Covid.

Castilla-La Mancha ha celebrado este domingo, 31 de mayo, el día de la región. Lo ha hecho en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca.

Durante el discurso de Page, el socialista incluso ha aludido directamente al ex ministro de Defensa: «Un día como hoy hay dos personas que me pueden entender mejor que nadie, el presidente Bono y el presidente [José María] Barreda». El primero ocupó el puesto de Page entre 1983 y 2004, y el segundo, lo sucedió hasta 2011. «Es un cruce de sensaciones el que puede tener un presidente en el día de su tierra», ha asegurado buscando la complicidad de sus predecesores, y ha añadido: «Se nos meclan multitud de recuerdos, vivencias, fortunas y desventuras».

Bono ha sido señalado por ex ministros de la etapa de Zapatero y ex altos cargos de su Ejecutivo. Estos advirtieron que la imputación del expresidente por el caso Plus Ultra «se veía venir» y lo atribuyen a sus «malas compañías».

En el «inicio de los negocios» de Zapatero

Estas fuentes situaron «los inicios de los negocios de Zapatero» en su amistad y vinculación con los que fueran exministros de su Gobierno, en la cartera de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y José Bono. Uno de los consultados advierte que «en principio, pensé que Zapatero actuaba de buena fe, pero con el tiempo, la cosa me olía cada vez peor».

Los tres ex políticos socialistas realizaron una labor de lobby en Guinea Ecuatorial desde 2014. Entonces, su trabajo, aseguraban, consistía en influir para acabar con la pena de muerte en el país.

La figura de Bono se situó en el foco mediático después de que se vendiese ocho naves de vigilancia costera a Venezuela por valor de 1.200 millones de euros. Después de esa operación, Estados Unidos vetó la tecnología entregada al régimen chavista y se negó a adquirir esas mismas embarcaciones.

El nombre del ex ministro también apareció en las conversaciones de José Luis Ábalos que desveló OKDIARIO. Bono pidió a José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y ex mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el PSOE, enviarle «una nota personal» a su despacho para que le «echara una mano» el 16 de marzo de 2021.

El modus operandi de José Bono de enviar notas también lo repitió con su asesor ministerial Koldo García. Fuentes consultadas aseguran que quien ayudaba a José Bono era más bien Koldo, que no ejercía como mensajero, sino que ayudó a mucha gente en su etapa en el ministerio.

Prueba de ello es el audio grabado por Koldo en su reunión con Santos Cerdán en una cafetería en 2023: «A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos».