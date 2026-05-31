Aparece muerta una turista de 30 años que llegó ayer a Mallorca tras una noche de fiesta

Un macabro y misterioso suceso ha sacudido la tranquilidad de la zona turística de Can Pastilla, en Mallorca, este domingo por la mañana. Una turista extranjera de aproximadamente 30 años ha sido hallada sin vida en el interior de su habitación en el conocido Hotel JS Palma Stay. La víctima había aterrizado en la isla balear el pasado sábado con el objetivo de disfrutar de unos días de vacaciones.

La señal de alarma se activó a primera hora de esta mañana, cuando el propio marido de la fallecida se puso en contacto con el servicio de emergencias 112 tras percatarse de que su esposa no respondía. Según las primeras declaraciones ofrecidas por el cónyuge a los servicios asistenciales y policiales, la pareja había salido de fiesta la noche anterior para conocer el ocio nocturno de la zona. No obstante, el hombre insistió en que no habían consumido grandes cantidades de alcohol que pudieran hacer presagiar este trágico desenlace.

Hasta el establecimiento hotelero se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Nacional y dotaciones sanitarias, quienes lamentablemente solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven. En una primera inspección ocular, los agentes constataron que el cuerpo no presenta signos evidentes de violencia.

Debido a la juventud de la víctima y a las circunstancias del deceso, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no se descarta ninguna hipótesis a la espera de que los resultados de la autopsia, que se realizará en las próximas horas para aclarar las causas exactas de la muerte.