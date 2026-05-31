Furia en un hospital de Palma: detenida por moler a golpes a su médico tras no gustarle las ayudas que le ofrecía

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en un centro de salud de Palma por agredir a un médico durante una consulta cuando éste le informó sobre las coberturas sociales a las que podía acogerse.

Según consta en la denuncia interpuesta por la propia víctima, los hechos se produjeron el pasado mes de febrero. La paciente manifestó un total y absoluto desacuerdo al ser informada sobre las prestaciones específicas a las que legalmente tenía derecho.

En un primer momento, la tensión en la consulta escaló rápidamente cuando la ahora arrestada comenzó a proferir insultos graves y amenazas directas contra el médico facultativo.

La situación pasó de la violencia verbal a la agresión física de manera sorpresiva. Según el relato de los hechos, la mujer se levantó bruscamente de su silla y se abalanzó con gran agresividad sobre la víctima, propinándole diversos golpes y arañazos que impactaron directamente en la zona de la cara y en los brazos del médico.

Una vez que el sanitario logró zafarse de la presunta agresora tras el violento forcejeo, el facultativo solicitó ayuda urgente al resto del personal sanitario que se encontraba en las instalaciones del centro de salud. Este momento de confusión fue aprovechado por la detenida para huir del lugar de los hechos a la carrera.

Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento de lo sucedido, la Policía Nacional inició de inmediato las pesquisas de investigación tendentes a la plena identificación de la presunta autora del ataque. Tras realizar con éxito las primeras gestiones policiales, los agentes lograron identificar formalmente a la sospechosa.

Finalmente, una vez comprobada de manera rigurosa la autoría de los hechos, los agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de localización para dar con el paradero de la mujer.

El operativo concluyó con éxito al proceder a su detención como presunta autora de un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siendo posteriormente trasladada hasta las dependencias policiales correspondientes.