Un niño es arrollado cuando iba al colegio en bicicleta en Llucmajor: la conductora se detiene, le aconseja hielo y se va

La mañana del pasado viernes, alrededor de las 9:00 horas, un accidente ocurrido en la calle Major de Llucmajor (Mallorca) generó momentos de gran tensión y preocupación entre vecinos y transeúntes. Lo que parecía una mañana normal, con numerosos niños dirigiéndose a sus centros educativos en bicicletas y patinetes, terminó convirtiéndose en una escena que muchos de los presentes difícilmente olvidarán.

Según el relato de varios testigos, un fuerte ruido rompió la tranquilidad habitual de la zona. Instantes después comenzaron a escucharse los gritos y el llanto de un menor, lo que hizo que varias personas se acercaran rápidamente para comprobar qué había sucedido.

Al llegar al lugar, los presentes encontraron a un niño visiblemente asustado, llorando desconsoladamente y manifestando dolor en las piernas tras el impacto. La escena resultaba especialmente impactante debido al estado en que quedó la bicicleta del menor, que apareció notablemente dañada y doblada como consecuencia del accidente.

Los hechos ocurrieron en un momento especialmente sensible del día, cuando muchas familias acompañan a sus hijos al colegio y las calles registran una importante presencia de menores desplazándose en medios de transporte sostenibles como bicicletas y patinetes. Precisamente por ello, varios vecinos han querido destacar la importancia de extremar la precaución al volante en horarios escolares, especialmente en zonas donde existe una elevada concentración de niños.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la conductora de una furgoneta implicada en el incidente se detuvo inicialmente y descendió del vehículo. Sin embargo, algunos de los presentes consideran que su reacción posterior no estuvo a la altura de la gravedad de la situación que acababan de presenciar. Según explican los testigos, la mujer habría pronunciado una frase que ha generado una profunda indignación entre quienes se encontraban en el lugar de los hechos. «Ponle un poco de hielo», habría comentado antes de abandonar la zona. Varios vecinos aseguran que la conductora manifestó que no había llegado a tocar al menor, una circunstancia que deberá determinarse en caso de que se realice una investigación oficial de lo sucedido.

Afortunadamente, el padre del niño se encontraba junto a él en el momento del accidente y pudo atenderlo de inmediato mientras intentaba tranquilizarlo. Pocos minutos después también llegó la madre del menor, que se hizo cargo de la situación junto al padre. Ambos decidieron trasladarlo para recibir asistencia y comprobar el alcance exacto de las lesiones sufridas.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el estado médico del menor más allá del fuerte susto y las molestias que manifestaba inmediatamente después de los hechos. No obstante, las personas que presenciaron la escena coinciden en señalar que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Mientras la familia continúa centrada en la recuperación del menor y en esclarecer lo sucedido, numerosos vecinos han querido trasladar públicamente sus mejores deseos para el niño, esperando que pueda recuperarse por completo lo antes posible. La Policía Local, asumirá la investigación de lo sucedido.

Lo ocurrido durante la mañana del viernes en la calle Major vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que preocupa cada vez más a muchas familias: la necesidad de garantizar entornos seguros para los menores durante sus desplazamientos diarios al colegio. Una reflexión que, tras este incidente, cobra más fuerza que nunca.