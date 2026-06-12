Zapatero se arriesga a 6 años de cárcel por delito fiscal por no declarar las joyas de 1,3 millones salvo que las regularice ya

José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión por un delito fiscal derivado de no haber declarado a Hacienda las 103 joyas, relojes y pulseras incautadas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz de Madrid, cuya tasación judicial ha fijado su valor en 1.300.000 euros, como ha desvelado OKDIARIO.

Así lo advierten expertos tributarios consultados por este periódico, que señalan que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 45% sobre ese patrimonio no declarado, la cuota que habría dejado de ingresar en Hacienda se situaría del orden de 600.000 euros, el umbral que activa el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública.

Existe, sin embargo, una salida: regularizar de forma inmediata presentando una declaración complementaria. Y eso, advierten las mismas fuentes, al margen de los otros delitos que ya le imputan: falsedad documental, organización criminal y tráfico de influencias.

La joyería Ansorena, fundada en 1845 y referente del sector en España, ha concluido la pericial encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tras el registro del despacho del expresidente el pasado 19 de mayo. La tasación, que también ha recabado la opinión del Instituto Gemológico Español, cifra el valor de las piezas en 1.300.000 euros.

La cifra contrasta de forma llamativa con la valoración que el entorno de Zapatero ofreció públicamente tras conocerse las incautaciones. Sus colaboradores cifraron entonces el valor de las joyas «entre 30.000 y 50.000 euros», una diferencia de más de un millón de euros respecto a la tasación oficial.

Delito fiscal agravado

El artículo 305 bis del Código Penal establece el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública cuando la cuota defraudada supera los 600.000 euros, y fija una pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cantidad defraudada.

Los expertos tributarios consultados por OKDIARIO son claros: la situación de Zapatero rozaría ese umbral crítico.

«Lo lógico es que lo declare como un incremento de patrimonio no justificado en una complementaria», señalan estas fuentes. El ex presidente «tendría que ir corriendo a declarar ahora los 600.000 euros para evitar el delito fiscal», al aplicarse el tipo marginal del IRPF al 45%.

Por otra parte, «lo normal sería que Hacienda abra una inspección y allí tendría delito fiscal», añaden. Está por saber si Zapatero se ha dado por notificado de la inspección. En ese caso, la declaración complementaria ya no serviría de nada.

La vía para esquivar la acusación existe, pero es costosa: presentar una declaración complementaria del IRPF equivaldría a pagar la mitad de lo que valen las joyas.

Además, en ese caso habría que pagar un recargo del 15% sobre la cuota e intereses de demora. Aun así, existe un alivio parcial: si abona en plazo, Hacienda aplica una bonificación del 25% sobre ese recargo.

Hay además otra frontera tributaria que podría entrar en juego. Si el patrimonio neto del ex presidente supera los 2 millones de euros, estaría obligado a declarar el impuesto de patrimonio en todos los ejercicios que no hayan prescrito, lo que ampliaría considerablemente el alcance de su eventual deuda con el fisco. No obstante, en la Comunidad de Madrid es un impuesto bonificado.

La prescripción, otra vía

Los fiscalistas consultados barajan también la posibilidad de alegar que las joyas llevan más de cinco años en poder del ex presidente, lo que podría extinguir la responsabilidad penal por prescripción.

Sin embargo, los expertos advierten que eso sería difícil de acreditar. Otra tesis posible es que las piezas procedan de una donación, pero esa vía plantea un obstáculo casi insalvable: «Tendría que declarar el donante, lo cual es difícil si es un amigo de Zapatero de un régimen poco recomendable».

Hay además un elemento que los expertos no pasan por alto: «Si lo recibió siendo presidente, debería haberlo donado a Patrimonio Nacional».

Zapatero ocupó la Presidencia del Gobierno en dos legislaturas consecutivas, entre 2004 y 2011. Si alguna de las piezas incautadas hubiera sido recibida durante ese periodo en el ejercicio de sus funciones, la normativa sobre obligaciones de declaración patrimonial habría exigido su cesión al Estado, una obligación cuyo incumplimiento agravaría aún más su situación jurídica.

La versión oficial que ha mantenido el entorno del ex presidente atribuye el origen de las joyas a diversas fuentes: una herencia de la madre de Zapatero, piezas de la familia de su esposa, Sonsoles Espinosa, y regalos de viajes.

Fue la propia secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar —presente durante el registro—, quien reveló la existencia de la caja fuerte y señaló que algunas de las piezas eran «herencia de doña Sonsoles y otras procedían de regalos de viajes». Esa misma versión fue sostenida públicamente por el portavoz Luis Arroyo, quien añadió que parte de las joyas provenían también de «una herencia de la madre del ex presidente y de una tía».

Entre las joyas intervenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) figuran collares de color plateado con piedras azules, rojas y verdes, pulseras con piedras de distintos colores, conjuntos de pendientes y sortijas a juego, tres collares de color verde, una cruz dorada y plateada, y dos brazaletes dorados.

También fueron requisados varios relojes: un Longines dorado, dos Certina plateados de correa de cadena y un Pierre Balmain dorado, además de una réplica de un Franck Muller sin valor comercial significativo. Estos relojes sí procederían de una herencia.

El caso se ha convertido en uno de los procedimientos más escabrosos instruidos en la Audiencia Nacional en los últimos años, con varios frentes abiertos simultáneamente. Zapatero tiene ahora ante sí una aritmética implacable: regularizar y pagar en torno a 600.000 euros, o arriesgarse a que sea un juez quien fije la cuenta. El contador fiscal, a diferencia de los relojes incautados, no se ha detenido.