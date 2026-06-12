Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido este viernes su tasación falsa de las joyas del que fuera presidente del Gobierno tras la información exclusiva de OKDIARIO en la que se revela que la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a la joyería Ansorena cifra el conjunto de piezas intervenidas en el despacho de Ferraz en 1.300.000 euros, cantidad 40 veces superior a la descrita por Arroyo.

En un mensaje compartido a través de su cuenta de X, Luis Arroyo ha pedido perdón por haber «inducido a error sobre el valor de las joyas» de Rodríguez Zapatero. «Pido perdón en mi propio nombre», ha recalcado el portavoz autorizado del ex presidente del Gobierno, quien, además, asegura que el propio Zapatero «dará explicaciones ante el juez», también sobre el precio de las joyas, durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio.

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo. Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

«Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo», se ha justificado Luis Arroyo, después de la información revelada por este medio, en la que se resalta que la joyería Ansorena, a la que el juez del denominado caso Plus Ultra solicitó una tasación de las joyas sustraídas del despacho de Zapatero en Ferraz, ha valorado en 1,3 millones de euros el conjunto de lo que fue intervenido en el despacho del que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

Luis Arroyo había asegurado previamente que las joyas estarían valoradas en una cantidad «entre 30.000 y 50.000 euros», según le había trasladado el ex jefe del Ejecutivo. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, atribuyó además el origen de estas joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del ex líder socialista, y a «regalos de viajes».

Además de la tasación errónea, Arroyo aprovechó su comparecencia en calidad de portavoz de Zapatero para cargar contra la investigación. «Hay una vinculación política», afirmó, sobre la imputación del que fuera líder socialista como presunto líder de una trama de tráfico de influencias, que le llevará a declarar en la Audiencia Nacional.

La tasación de Ansorena, firma fundada en 1845 y designada por el juez precisamente por su prestigio y solvencia pericial, deja en evidencia aquella valoración y complica aún más la versión oficial del entorno del ex presidente Rodríguez Zapatero sobre el origen y el valor real de las joyas halladas en su despacho.