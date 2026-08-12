Del palacio al megayate: tres familias reales eligen Mallorca para vivir el eclipse solar de 2026

Mallorca se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año con tres familias reales como espectadoras de excepción. Los Reyes de España, la familia real de Qatar y la casa real de Dubái han elegido la isla para disfrutar del eclipse solar de 2026, en una jornada que volverá a situar al archipiélago en el foco internacional.

La coincidencia de las tres casas reales convierte a Mallorca en uno de los destinos más exclusivos para contemplar el fenómeno. La familia de Qatar ya se encuentra en la isla, tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES, que informó antes que nadie de la llegada de la comitiva del emir Tamim bin Hamad Al Thani a Mallorca. La presencia catarí vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación de esta familia con Baleares y su predilección por las aguas y enclaves más exclusivos de la isla.

La llegada de la delegación de Qatar tuvo uno de sus momentos más llamativos en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde aterrizó uno de los aviones privados más imponentes utilizados por una familia gobernante. Se trata de un Boeing 747-8 en configuración Boeing Business Jet (BBJ), operado por Qatar Amiri Flight, la flota estatal destinada a los desplazamientos de miembros de la familia gobernante y de las principales autoridades del país.

El aterrizaje de este auténtico palacio volante no pasó desapercibido. El enorme aparato quedó estacionado en una zona habilitada del aeropuerto mallorquín, mientras se desplegaba el dispositivo de seguridad y asistencia correspondiente, con presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.

La familia del emir no es, en cualquier caso, una desconocida en Mallorca. Sus visitas a Baleares se han repetido durante los últimos años y, en numerosas ocasiones, los miembros de la casa real catarí han recorrido el litoral mallorquín a bordo de sus espectaculares embarcaciones. Entre ellas destaca el Al Lusail, un megayate de 123 metros de eslora concebido para alojar a toda una corte durante sus desplazamientos.

El superyate dispone de 18 suites de lujo y capacidad para 36 invitados, además de todos los servicios propios de una embarcación diseñada para garantizar el máximo nivel de privacidad. Por ello, una de las posibilidades que se barajan para la familia catarí es que el eclipse pueda ser contemplado desde el propio Mediterráneo, alejados de las miradas y con la costa mallorquina como telón de fondo.

Pero Qatar no será la única casa real internacional que haya puesto sus ojos en Mallorca para esta cita astronómica. La familia real de Dubái también ha elegido la isla para vivir el eclipse y se ha instalado en el entorno de Port de Sóller, uno de los enclaves más exclusivos de la Serra de Tramuntana.

Los miembros de la familia vinculada al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum han escogido el Jumeirah Port Sóller Hotel, establecimiento perteneciente al grupo Dubai Holding. Su privilegiada ubicación, con vistas sobre el puerto y el Mediterráneo, ofrece unas condiciones especialmente atractivas para contemplar el oscurecimiento del cielo.

La elección del establecimiento no es casual. El entorno de Port de Sóller está considerado uno de los puntos privilegiados de Mallorca para observar el fenómeno, una circunstancia que ha incrementado todavía más el interés por determinados hoteles, fincas, terrazas y miradores de la isla.

A las familias de Qatar y Dubái se suma la Familia Real española, cuya presencia en Mallorca forma parte de la tradición estival de la Corona. La isla es desde hace décadas uno de los principales destinos de los Reyes durante el verano y el Palacio de Marivent se ha convertido en uno de los símbolos de la relación de la monarquía española con Baleares.

De esta forma, tres familias reales coincidirán en Mallorca con motivo de un eclipse que llevará a miles de personas a buscar los mejores lugares para contemplar el cielo. Una coincidencia poco habitual que convierte a la isla en uno de los escenarios más singulares del fenómeno astronómico.

La expectación es especialmente elevada porque el eclipse provocará durante unos instantes una transformación radical de la luz diurna, generando una sensación de oscuridad extraordinaria. Mallorca se convertirá así en un enorme mirador al que acudirán aficionados a la astronomía, turistas y residentes, pero también algunas de las personas más poderosas y adineradas del mundo.

Y todo ello se produce en una isla que, al mismo tiempo, afronta uno de los debates más intensos sobre su modelo turístico. Mallorca lleva años denunciando la saturación turística, la presión sobre sus recursos y el impacto del turismo de lujo, mientras continúa siendo uno de los destinos favoritos de grandes fortunas internacionales.

La imagen que dejará el eclipse resulta especialmente simbólica: una Mallorca saturada de turistas y embarcaciones durante el verano se convertirá también en el punto de encuentro de tres casas reales, con jets privados, megayates, hoteles de lujo y algunos de los enclaves más exclusivos de Baleares como escenario.

En el caso de la familia de Qatar, OKBALEARES adelantó en exclusiva su llegada a Mallorca, una información que permitió conocer antes que otros medios la presencia en la isla de la comitiva del emir. Ahora, con la proximidad del eclipse, aquella llegada cobra una dimensión todavía mayor al coincidir con la presencia de las otras dos familias reales.

España, Qatar y Dubái mirarán al mismo cielo desde Mallorca. Tres casas reales, tres formas diferentes de disfrutar de la isla y un acontecimiento astronómico que convertirá durante unas horas al territorio mallorquín en uno de los lugares más observados del Mediterráneo.