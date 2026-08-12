El pelo largo, tanto humano como de mascotas, puede convertirse en uno de los residuos más difíciles de retirar del suelo y las alfombras: se enrolla en los cepillos y obliga a detenerse para limpiarlos. Esta aspiradora Dyson incorpora dos cepillos cónicos giratorios capaces de desenredar cabellos de hasta 60 cm, además de una luz similar a un láser que ayuda a localizar el polvo escondido. Todo ello con 150 W de potencia de succión y un diseño pensado para facilitar la limpieza diaria.

¿Lo mejor de todo? Que hoy puedes encontrarla rebaja en Dyson, así que si estás pensando en renovar tu aspiradora, puede que este sea el momento que estabas esperando para hacerlo.

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Características clave

150 W de potencia de succión

Atrapa el 99,99 % de las partículas

Cepillos cónicos antienredos

Luz para detectar el polvo

3 modos de potencia

Batería intercambiable de 7 celdas

Así es la aspiradora Dyson para pelo largo

Esta aspiradora Dyson combina una potente succión de 150 W con un sistema especialmente diseñado para enfrentarse al cabello largo. Sus dos cepillos cónicos giratorios enrollan y desenredan cabellos de hasta 60 cm, mientras que una luz similar a un láser permite detectar el polvo que puede pasar desapercibido. Su diseño ligero y ergonómico facilita el uso diario y permite convertirla en aspiradora de mano para limpiar diferentes superficies y recoger residuos, incluidos los pelos de mascotas. Asimismo, ofrece tres niveles de potencia.

Además de su sistema de limpieza, destaca por incorporar una batería de litio intercambiable de 7 celdas. Según el fabricante, proporciona hasta un 50% más de tiempo de funcionamiento con una sola carga, lo que permite realizar sesiones de limpieza más prolongadas. Al ser intercambiable, también ofrece la posibilidad de sustituirla cuando sea necesario, sin tener que cambiar toda la aspiradora.

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¿Para quién es?

Para hogares con personas de pelo largo que encuentran cabello por diferentes superficies.

Para quienes conviven con mascotas, especialmente si dejan pelo por casa.

Para quienes quieren detectar mejor el polvo, incluso cuando resulta difícil de ver.

Preguntas frecuentes

¿Puede desenredar el pelo largo de los cepillos?

Sí. Sus cepillos cónicos giratorios están diseñados para enrollar y desenredar cabellos de hasta 60 cm.

¿Qué potencia de succión ofrece?

Dispone de 150 W de potencia de aire de succión, según las especificaciones proporcionadas.

¿Cuántos modos de potencia tiene?

Cuenta con tres modos: Eco, Medio y Máxima potencia.

¿Se puede utilizar como aspiradora de mano?

Sí. Su diseño permite transformarla en aspiradora de mano para limpiar residuos en diferentes zonas.

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