Rebajas de verano en AEG: 6 electrodomésticos con hasta un 58% de descuento

La mayoría de electrodomésticos que tenemos en casa tienen una vida útil de entre 10 y 12 años, según el tipo de aparato, la gama y lo bien cuidados que estén. Y esa década es tiempo suficiente para que las marcas lancen al mercado nuevos dispositivos con más tecnología y, en los últimos años, también con funciones de inteligencia artificial que nos echan una mano en muchas tareas.

¿Has completado ese ciclo y te toca renovar alguno en casa? ¿O estás haciendo reforma y vas a cambiar por completo la cocina? Si es así, lo mejor que te puede pasar son las rebajas de verano de AEG, con descuentos de hasta el 58% en su tienda online durante todo el mes de agosto y un 10% adicional exclusivo con el código OKDIARIO10.

¿Por qué hacer tus compras en la tienda online de AEG?

Porque tienen un catálogo de lavadoras, frigoríficos, placas de inducción, hornos, aspiradoras sin cable y muchos más pequeños y grandes electrodomésticos rebajados un 58%. Además, durante estas rebajas de verano de AEG se mantienen todos los beneficios de comprar en su tienda online, que mejoran aún más la experiencia:

Envíos en 48/72 horas.

Devoluciones ampliadas hasta 30 días.

Instalación gratis en electrodomésticos no encastrables.

Pago en hasta 12 plazos sin intereses.

¿Necesitas ayuda para elegir tus nuevos electrodomésticos en casa? Aunque le eches un ojo a las rebajas de verano de AEG, hemos fichado 6 electrodomésticos que tienes que tener en el radar, con precios tremendos, una tecnología aún mejor y un 10% extra de ahorro en todos si aplicas el cupón OKDIARIO10 en el carrito antes de finalizar la compra.

Aspiradora sin cable Wet&Dry 8000 AEG

El primer chollo que hemos fichado es un electrodoméstico que sí o sí tiene que estar en tu casa: la aspiradora sin cable Wet&Dry 8000, una 2 en 1 que aspira y friega en una pasada para ahorrar muchísimo tiempo. Además, ahora baja de precio a menos de 345€ con las rebajas de verano y el cupón OKDIARIO10, así que aprovéchalo.

Detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta la potencia para optimizar la limpieza y el consumo de batería.

Se limpia y se seca sola al colocarla en la base, para no tener que lavar manualmente los rodillos. Previene malos olores.

Lavavajillas Serie 7000 Glass Care AEG

Continuamos con otro básico de cocina moderna, como es el lavavajillas AEG Serie 7000 GlassCare. La diferencia con cualquier otro aparato moderno es que este electrodoméstico protege tu vajilla, sobre todo la cristalería más delicada, gracias a un sistema que mantiene las copas bien sujetas durante el lavado. Tiene capacidad para 14 cubiertos y es una de las mejores compras para familias. Recuerda aplicar el código OKDIARIO10 para comprarlo más barato:

La función ExtraHygiene aclara a alta temperatura para eliminar más del 99,9999% de bacterias y virus.

El brazo aspersor satélite alcanza todos los rincones del lavavajillas gracias a la doble rotación, lo que consigue una limpieza uniforme incluso con el lavavajillas lleno.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense AEG

¿Y si una ropa tratara las prendas con el mismo cariño que tú lo haces? Es el caso de esta lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense, con 8 kilos de capacidad y rebajada a menos de 380€ con las rebajas de verano y el código OKDIARIO10. La tecnología ProSense ajusta la duración del programa (consumo de agua y de energía) según la carga, y consigue siempre ciclos más eficientes para ahorrar recursos y conservar mucho mejor los tejidos.

El programa Extra-Quick deja limpia una carga de hasta 3 kg en solo 20 minutos.

Incluye un programa de higiene certificado que elimina más del 99,99% de bacterias y virus, y reduce los alérgenos con un lavado a más de 60ºC.

Frigorífico americano Serie 9000 Inox AEG

Todos estamos de acuerdo en que el electrodoméstico es uno de los aparatos más importantes de la cocina y es el único en casa que está funcionando las 24 horas del día y los 365 días del año. Así que elige uno que tenga buena tecnología y que sea eficiente. En este caso, este frigorífico americano Serie 9000, rebajado con el código OKDIARIO10, es una de las mejores inversiones que puedes hacer, con espacio de almacenamiento de sobra y un sistema que adapta las condiciones de conservación a lo que guardes en su interior.

El cajón MultiChill 0ºC permite regular la temperatura entre -3 y 5ºC, así que puedes utilizarlo para mantener carnes y pescados en buenas condiciones o enfriar bebidas más rápido.

La tecnología MultiFlow distribuye el aire de manera uniforme para mantener una temperatura constante en todo el frigorífico.

Horno multifunción Serie 5000 SurroundCook AEG

¿Te gusta preparar pan, pizzas, bizcochos o asados? En este caso, lo mejor que puedes hacer es aprovechar el descuento en este horno multifunción Serie 5000 de AEG, rebajado a menos de 500€ en las rebajas de verano. La función SteamBake es uno de sus puntos fuertes, pues añade vapor al inicio de la cocción para conseguir alimentos más crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Distribuye el calor de manera uniforme para no tener que girar las bandejas durante el cocinado.

Incluye función de limpieza pirolítica que convierte la grasa y los restos de comida en ceniza para facilitar la limpieza.

Placa de inducción Serie 7000 Sense AEG

Por último, también hemos fichado con descuento esta placa de inducción Serie 7000, rebajada a menos de 400€ con las rebajas de la tienda online y el cupón OKDIARIO10. Es la mejor alternativa a la vitrocerámica y a la cocina de gas, y uno de sus puntos fuertes es el sensor de ebullición, que detecta cuando el agua empieza a hervir y reduce la potencia para que no rebose.

Tiene 4 zonas de cocción independientes con función PowerBoost para calentar recipientes en menos tiempo.

Cada zona tiene un temporizador independiente para cocinar varios platos al mismo tiempo.

Y como estas 6 ofertas, encontrarás muchos más pequeños y grandes electrodomésticos rebajados en la tienda online de AEG hasta el 31 de agosto. Aprovecha si tienes que renovar alguno en casa o si simplemente te apetece dar un salto en prestaciones, porque no vas a encontrar una oportunidad mejor. Y no te olvides de aplicar el cupón descuento OKDIARIO10 en el carrito para ahorrarte un 10% extra en toda la tienda.

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