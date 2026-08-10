¿Poco espacio? Esta mesa tiene un truco para ganar almacenamiento

Cuando falta espacio en casa, mantener la superficie de los muebles despejada puede convertirse en todo un reto: papeles, cargadores y pequeños objetos terminan acumulándose sobre la mesa. La mesa Dyana ofrece una solución sencilla al incorporar dos cajones que permiten guardar lo necesario sin ocupar espacio adicional. Además, su diseño compacto y su precio rebajado la convierten en una alternativa especialmente interesante para renovar una zona de trabajo o estudio sin llenar la estancia.

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Características clave

Medidas: 120 x 60 cm

2 cajones con cierre suave

Sobre lacado en blanco

Patas de fresno macizo

Carga máxima de 100 kg

Diseño compacto y rectangular

Todos los detalles del escritorio Dyana

La mesa Dyana está pensada para quienes buscan combinar funcionalidad y diseño en poco espacio. Su sobre lacado en blanco aporta luminosidad, y las patas de fresno macizo añaden calidez al conjunto.

Sus dos cajones permiten guardar objetos y mantener despejada la superficie, y cuentan con guías inferiores de cierre suave para evitar golpes y ruidos. Con unas dimensiones de 120×60 cm, es una opción versátil para crear una zona de trabajo, estudio o apoyo en diferentes estancias del hogar.

¿Para quién es?

Para espacios pequeños que necesitan muebles compactos

Para zonas de trabajo o estudio donde sea importante mantener el orden

Para quienes buscan almacenamiento integrado sin añadir una cómoda o cajonera

Para amantes de los diseños luminosos, gracias a la combinación de blanco y madera

Para quienes prefieren muebles versátiles que puedan adaptarse a diferentes estancias

Un detalle que mejora el día a día: cierre suave

Los dos cajones incorporan guías inferiores con sistema de cierre suave, de modo que se cierran de manera progresiva y silenciosa. Un pequeño detalle que resulta especialmente práctico en una mesa utilizada a diario, ya que evita los golpes bruscos y aporta una sensación de mayor calidad en cada uso.

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