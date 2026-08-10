¿Poco espacio? Esta mesa tiene un truco para ganar almacenamiento
Dyana combina un diseño ligero con dos cajones ocultos para despejar la superficie.
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Cuando falta espacio en casa, mantener la superficie de los muebles despejada puede convertirse en todo un reto: papeles, cargadores y pequeños objetos terminan acumulándose sobre la mesa. La mesa Dyana ofrece una solución sencilla al incorporar dos cajones que permiten guardar lo necesario sin ocupar espacio adicional. Además, su diseño compacto y su precio rebajado la convierten en una alternativa especialmente interesante para renovar una zona de trabajo o estudio sin llenar la estancia.
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Características clave
- Medidas: 120 x 60 cm
- 2 cajones con cierre suave
- Sobre lacado en blanco
- Patas de fresno macizo
- Carga máxima de 100 kg
- Diseño compacto y rectangular
Todos los detalles del escritorio Dyana
La mesa Dyana está pensada para quienes buscan combinar funcionalidad y diseño en poco espacio. Su sobre lacado en blanco aporta luminosidad, y las patas de fresno macizo añaden calidez al conjunto.
Sus dos cajones permiten guardar objetos y mantener despejada la superficie, y cuentan con guías inferiores de cierre suave para evitar golpes y ruidos. Con unas dimensiones de 120×60 cm, es una opción versátil para crear una zona de trabajo, estudio o apoyo en diferentes estancias del hogar.
¿Para quién es?
- Para espacios pequeños que necesitan muebles compactos
- Para zonas de trabajo o estudio donde sea importante mantener el orden
- Para quienes buscan almacenamiento integrado sin añadir una cómoda o cajonera
- Para amantes de los diseños luminosos, gracias a la combinación de blanco y madera
- Para quienes prefieren muebles versátiles que puedan adaptarse a diferentes estancias
Un detalle que mejora el día a día: cierre suave
Los dos cajones incorporan guías inferiores con sistema de cierre suave, de modo que se cierran de manera progresiva y silenciosa. Un pequeño detalle que resulta especialmente práctico en una mesa utilizada a diario, ya que evita los golpes bruscos y aporta una sensación de mayor calidad en cada uso.
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Temas:
- Decoración
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