El sofá de exterior que convertirá tu terraza en un rincón de revista está rebajado

Con la llegada del buen tiempo, la terraza o el jardín se convierten en una estancia más de la casa que pasamos a utilizar a diario. Si quieres crear un espacio cómodo y elegante para relajarte o recibir visitas, ahora puedes aprovechar el descuento del 10% en el sofá de exterior Elunda de Kave Home y renovar tu zona outdoor por menos. Es bonito, cálido y muy de revista.

Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Que puedes llevártelo mucho más barato de lo que esperas si usas nuestros códigos promocionales. Aplica el cupón DEAL100 para obtener un descuento de 100€ o el código AFFOKDIARIOKAVE para conseguir un 5% de descuento.

Características principales de Elunda

Sofá de exterior de 2 plazas y 149 cm

Madera maciza de teca con certificación FSC 100%

Respaldo de cuerda trenzada a mano resistente a los rayos UV

Cojines desenfundables para un mantenimiento sencillo

Apto para exterior

Certificación Contract para uso intensivo

Así es el sofá Elunda

El sofá Elunda de Kave Home tiene la elegancia natural de la madera maciza de teca FSC 100% y un respaldo de cuerda sintética trenzada a mano que aporta personalidad y comodidad. Debes saber que lamadera de teca es una de las más apreciadas para mobiliario de exterior por su elevada resistencia a la humedad, los cambios de temperatura y el paso del tiempo. Con un sencillo mantenimiento anual conservará durante muchos años su belleza y sus prestaciones.

Dicho esto, queremos contarte que su diseño de líneas suaves encaja fácilmente en terrazas, jardines y porches, y sus cojines desenfundables ofrecen un plus de confort y facilitan la limpieza. Además, está preparado para soportar un uso intensivo y los materiales utilizados garantizan una excelente resistencia frente a las condiciones del exterior.

Como te decíamos antes, Kave Home lo ha rebajado en su web, pero además, puedes bajarle aún más el precio si usas alguno de nuestros códigos promocionales. DEAL100 para obtener un descuemto de 100€ o AFFOKDIARIOKAVE para llevarte uno del 5%.

Preguntas frecuentes sobre Elunda

¿Se puede utilizar a la intemperie?

Sí. Está diseñado específicamente para uso exterior con materiales resistentes a las condiciones climáticas.

¿Los cojines se pueden lavar?

Sí. Tanto los cojines del asiento como los del respaldo son desenfundables, lo que facilita su limpieza.

¿La cuerda resiste el sol?

Sí. El respaldo está fabricado con cuerda sintética resistente a los rayos UV.

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