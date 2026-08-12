Julie Andrews explica la razón por la que ha rechazado estar en ‘Princesa por sorpresa 3’: «No creo que deba formar parte de eso»

Hollywood vive un idilio con la tendencia de las secuelas tardías. Anne Hathaway puede dar testimonio de ello. Este año, la actriz norteamericana regresó a su papel de Andrea Sachs para El diablo viste de Prada 2 y, aunque el resto de su calendario anual haya estado repleto de producciones virales como La Odisea o la reciente El final de Oak Street, sus fans más acérrimos sólo pueden pensar en el futuro estreno de Princesa por sorpresa 3. Hathaway volverá a su rol de lideresa de Genovia; sin embargo, la mala noticia de hoy es la de una ausencia terrible y, por qué no decirlo, completamente decepcionante: Julie Andrews no quiere volver a su papel de la reina Clarisse.

El secreto de toda continuación que quiera despertar el factor nostálgico de la audiencia reside en la combinación precisa de los antiguos protagonistas del relato y los rostros jóvenes con los que deben identificarse la nueva generación de espectadores. Estaba claro que, sin la actriz de Interstellar (2014), el seguimiento no tenía ningún tipo de sentido. Pero, ¿puede subsistir una tercera parte de la saga dirigida por Garry Marshall sin la participación de la estrella que otrora se llevó el Oscar por Mary Poppins (1964)?

Julie Andrews ha «dejado atrás» el mundo de la interpretación

A sus 90 años, a Julie Andrews le queda poco que demostrar dentro del séptimo arte. Aparte de coronarse en la alfombra roja con el clásico musical de Robert Stevenson, la veterana intérprete británica estuvo nominada en otras dos ocasiones. Por la icónica Sonrisas y lágrimas (1965) y años después, por el remake de ¿Víctor o Victoria?, que dirigió Blake Edwards.

Con una participación residual en el audiovisual, Andrews está presente en Los Bridgerton. No físicamente, es la voz en off de Lady Whistledorn, la misteriosa narradora y escritora de los panfletos que sacuden a los mentideros de la alta sociedad en la que se inspira la serie de Netflix.

En su charla con The Hollywood Reporter, la actriz rebajó las expectativas de aquellos fanáticos que esperasen verla en Princesa por sorpresa 3:

«Creo que la única verdad es que he dejado todo eso atrás. No estoy completamente retirada, pero ahora me dedico a otro tipo de trabajo. Escribo libros y grabo muchos pódcast y locuciones. Pero, sinceramente, no creo que deba formar parte de eso».

En estos instantes, la leyenda del séptimo arte se encuentra sacándole todo el partido a su instrumento vocal, grabando Julie’s Library, un pódcast de seis capítulos en que hace de cuentacuentos. Entre sus múltiples trabajos como oradora, Andrews ha narrado también el clásico ‘Orgullo y, prejuicio’ y en estos instantes, se encuentra en plena promoción de ‘Shy’, un libro para niños que ha creado en conjunto con su hija, Emma Walton Hamilton.

¿Cuándo se estrenará ‘Princesa por sorpresa 3’?

Han pasado más de dos décadas desde la secuela y todavía no tenemos una fecha exacta para la tercera parte. Como pronto, el título podría estrenarse a finales de 2027. Pero lo más probable es que no la veamos hasta, al menos, 2028.

En la producción vuelve Debra Martin Chase y la dirección correrá a cargo de Adele Lim, directora de Locas en apuros (2023) y guionista de Raya y el último dragón (2021). El proyecto de la casa del ratón ha confirmado el regreso de Chris Pine y Héctor Elizondo.