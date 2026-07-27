‘El diablo viste de Prada 2’ desfila por el streaming: cuándo y en qué plataforma podremos verla online

En Hollywood, la cartelera del presente 2026 ya se ve como un faro cargado de esperanza. Entre otras cosas, porque la taquilla internacional está teniendo un éxito atronador en cualquier género o tipo de producción. Desde el esperado desempeño blockbuster de La Odisea o Super Mario Galaxy, al terror independiente de proyectos como Backrooms u Obsession. Pero la tendencia positiva en la asistencia a las salas también ha tenido su espacio para las secuelas tardías y ahora, El diablo viste de Prada 2 se prepara para desfilar en el streaming después de arrasar en el box office internacional.

Ha tardado lo suyo, pero tres meses después de su proyección en cines, la continuación de la cinta de 2006 está a punto de llegar al mercado del vídeo bajo demanda. Y lo hace con la aprobación general de la crítica especializada y recaudando 690 millones de dólares en todo el mundo. El reclamo del filme dirigido por David Frankel no defraudó a los analistas que ya preveían cómo, un título que había marcado a toda una generación, recibía el apoyo de unos fans que no querían perderse el regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt). Por el momento y a la espera del ritmo irrefrenable de la adaptación de Homero de Christopher Nolan, El diablo viste de Prada 2 es el cuarto largometraje más taquillero del año por delante de Minions & Monsters y Proyecto Salvación. Teniendo delante al imparable trío de Michael, Super Mario Galaxy y Toy Story 5.

‘El diablo viste de Prada 2’ desfilará muy pronto en el streaming

El diablo viste de Prada 2 se estrena en el calendario online en un momento perfecto. La sátira laboral sobre el mundo de la moda estará disponible y en exclusiva en el catálogo Disney Plus a partir del miércoles 29 de julio.

Dos décadas después de los acontecimientos vistos en la historia original, la secuela se centra en el declive de los medios impresos y el reencuentro profesional de Miranda, Andy y Emily durante la crisis del papel y la caída de la publicidad impresa. Bajo este contexto, la poderosa editora se acerca a la jubilación mientras todo lo que ha construido se tambalea ante unas cambiantes reglas del mercado.

El casting también recupera a los personajes de Nigel Kipling (Stanley Tucci) y Lily (Tracie Thoms), la amiga fiel de Andy. El resto de novedades del elenco incluye a rostros tan conocidos como Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, Patrick Brammall, B.J. Novak y Kenneth Branagh, entre otros. Por supuesto, vuelven a darse cameos de la escena de la alta costura. Figuras de la talla de Heidi Klum, Naomi Campbell y Donatella Versace son algunas de las estrellas de las pasarelas que tienen su aparición estelar.

Nostalgia efectiva y una dura crítica al periodismo actual

A diferencia de otras continuaciones tardías, El diablo viste de Prada 2 utiliza la nostalgia no como un recurso gratuito, sino funcionando como una colección de guiños astutos a su predecesora. Además, el punto de partida de la crisis de los medios impresos y su defensa del periodismo de calidad, le otorga ese plus que justifica el regreso de los icónicos personajes.

El regreso no es seguro y tanto las implicadas protagonistas como la 20th Century Studios deben evaluar bien la motivación detrás de una hipotética tercera parte.

La principal ventaja para la major es que la tercera parte de las novelas de Lauren Weisberger existe. Se publicó en 2018 y llevó por título El diablo regresa.