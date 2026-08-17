Este 17 de agosto no es una fecha cualquiera para Daniella Bustamante. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante alcanza la mayoría de edad convertida en una de las jóvenes más comentadas de los últimos meses. Su creciente presencia pública, unida al interés que despiertan cada una de sus apariciones, ha hecho que todas las miradas estén puestas en cómo celebrará un cumpleaños tan simbólico.

Muchos esperaban una gran fiesta o una espectacular puesta de largo, una tradición con la que algunas familias celebran la entrada de sus hijas en la edad adulta. Este tipo de eventos, inspirados en los bailes de debutantes, consiste en una celebración de carácter social en la que la joven se presenta oficialmente en sociedad, normalmente con un vestido de gala, una recepción multitudinaria y una fiesta de gran formato. Sin embargo, ese no será el caso de Daniella.

Así va a celebrar Daniella Bustamante su 18 cumpleaños

Hace unos meses, Paula Echevarría ya adelantó a COOL cómo imaginaba su hija este momento tan especial. Lejos de cualquier celebración ostentosa, la actriz explicó que Daniella había optado por la sencillez y por disfrutar de una jornada rodeada únicamente de las personas que realmente forman parte de su día a día. «Va a ser una fiesta con sus amigos. No quiere nada rimbombante ni nada», aseguró con total naturalidad, dejando claro que la discreción será la gran protagonista de esta nueva etapa para la joven.

Una decisión que encaja con la imagen que Daniella ha proyectado hasta ahora. A pesar de ser hija de dos de los rostros más conocidos del panorama nacional, siempre ha tratado de mantener un perfil discreto, compaginando su creciente popularidad en redes sociales con una vida marcada por la normalidad. De hecho, al preguntarle si imaginaba a su hija celebrando en un futuro una gran fiesta en escenarios tan exclusivos como Starlite, Paula no dudó en responder: «Bueno… de momento ella lo que quiere ahora mismo es su grupo de amigos. Normalidad ante todo».

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Los trucos que comparten madre e hija

Más allá de esta esperada mayoría de edad, madre e hija mantienen una relación muy estrecha. Comparten confidencias, aficiones y hasta productos de belleza, tal y como confesó la propia Paula entre risas durante un encuentro con la prensa.

«¿Compartís truquitos?», le preguntamos. La actriz respondió sin pensárselo dos veces: «Hombre, claro, claro que sí. Al final utilizamos lo mismo». Una situación tan cotidiana como reconocible en muchos hogares, que Paula afronta con humor, aunque reconoce que tiene una petición recurrente para su hija. «A veces yo le dejo todo, pero le digo: ‘Vuelve a ponerlo en el sitio. Qué te costará. Que yo cuando me voy a arreglar no tenga que estar buscándolo por toda la casa’».

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Esa complicidad demuestra que, pese a que Daniella ya alcanza la mayoría de edad, la relación entre ambas sigue marcada por los pequeños gestos del día a día y por una confianza absoluta.

Así, mientras muchos imaginaban una celebración por todo lo alto para conmemorar sus 18 años, Daniella Bustamante ha preferido mantenerse fiel a su forma de ser. Sin focos innecesarios, sin una puesta de largo de cuento y con un único objetivo: disfrutar de un cumpleaños muy especial rodeada de sus amigos y de su familia, apostando por esa «normalidad ante todo» que tanto defiende Paula Echevarría.